Anggota TNI yang Gugur di Libanon Dimakamkan di Taman Makan Pahlawan

Penerimaan jenazah anggota TNI yang tewas di Libanon.(MI/Ardi Teristi )

DUA peti jenazah prajurit TNI berbalut Merah Putih tiba di Base Ops Lanud Adisutjipto Yogyakarta pada Sabtu (4/4) malam. Mereka adalah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon asal Kulonprogo dan Serka Anumerta M. Nur Ichwan asal Magelang.

Kedua jenazah tiba sekitar pukul 21.20 WIB dengan menggunakan pesawat TNI AU jenis Hercules. Keduanya mendapat penghormatan dengan upacara militer yang dipimpin Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ikut dalam penerimaan kedua jenazah tersebut menyampaikan duka cita atas gugurnya kedua anggota TNI yang tengah bertugas dalam misi perdamaian di Libanon tersebut. Mereka gugur saat menjalankan tugas sebagai bagian dari Satgas Yonmek XXIII-S United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Sri Sultan berharapan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Keselamatan personel dalam misi perdamaian internasional harus menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan kesepakatan di bawah naungan PBB agar perlindungan terhadap prajurit benar-benar terjamin.

Lebih jauh, Sri Sultan mendorong investigasi menyeluruh atas insiden serangan artileri yang menewaskan tiga prajurit TNI tersebut. Pemerintah Indonesia bersama PBB diminta mengungkap secara jelas penyebab kejadian, apakah merupakan kecelakaan atau terdapat unsur kesengajaan.

"Itu yang harus diidentifikasi dengan jelas, apakah kealpaan atau ada unsur lain. Kita berharap bisa diusut tuntas,” tegasnya.

Usai prosesi di Lanud Adisutjipto, jenazah diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing. Kedua jenazah prajurit TNI asal Kulon Progo dan Magelang tersebut dimakamkan secara militer pada Minggu (5/4), sebagai penghormatan atas dedikasi menjaga perdamaian dunia.

Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon dimakamkan di TMP Giripeni, Wates, dengan Inspektur Upacara Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, Letnan Jenderal TNI Candra Wijaya. Serka Anumerta M. Nur Ichwan dimakamkan di TMP Giri Dharmoloyo, Kota Magelang, dengan Inspektur Upacara Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. (AT/E-4)