Apresiasi Pengabdian, Panglima TNI Berangkatkan 707 Prajurit dan ASN Umrah Gratis

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan penghargaan khusus bagi ratusan Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas dedikasi mereka kepada bangsa dan negara. Penghargaan tersebut diwujudkan melalui program pemberangkatan ibadah umrah ke Tanah Suci secara bertahap.

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 707 personel telah diberangkatkan dalam program religi tersebut.

“Pemberangkatan ibadah umrah ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para prajurit dan ASN TNI. Selain itu, program ini menjadi sarana pembinaan mental dan spiritual guna memperkuat keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Agung melalui keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Agung menjelaskan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan TNI tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan kecabangan, tetapi juga menyentuh aspek mental rohani. Hal ini bertujuan untuk membentuk personel yang berkarakter, profesional, dan militan dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Panglima TNI, menurut Agung, berkomitmen untuk melaksanakan pembinaan personel secara berkelanjutan. Langkah ini selaras dengan visi mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

"Pembinaan mental melalui ibadah ini diharapkan mampu membentuk karakter prajurit yang lebih tangguh dan siap menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks,” tambahnya.(H-2)