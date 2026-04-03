Tanah Longsor, Banjir, dan Angin Kencang Melanda Sejumlah Daerah di Jawa Barat

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
HUJAN deras yang terjadi sepekan terakhir menyebabkan kejadian bencana di sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Di Kabupaten Bandung, terjadi bencana angin kencang, banjir dan tanah longsor.
Tanah longsor terjadi di wilayah Desa Kertasari, Kecamatan Cibereum dan di Kampung Sayang Heulang, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang.
Banjir dan pohon tumbang melanda Desa Cincin, Kecamatan Soreang. Sementara angin kencang mengepung wilayah Desa Margaasih, Kecamatan Nagreg.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu," ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, H Wahyudin, Jumat (3/4).
Dia menambahkan BPBD Kabupaten Bandung sudah menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang jadi korban.
Di Kabupaten Sumedang, tanah longsor terjadi di Blok Habibah, penghubung Desa Margalaksana dan Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan. Peristiwa pada Kamis (2/4) malam, menyebabkan jalan tersebut masih tertutup hingga Jumat (3/4).
"Upaya membersihkan material longsor masih dilakukan dengan mengerahkan alat berat," kata Kepala BPBD Sumedang Bambang Rianto.
Sementara itu, tanah longsor juga terjdi di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Longsoran tanah menimpa bagian bangunan rumah milik Mumuy Jajuli.
Tidak ada korban jiwa. Untuk sementara, penghuni rumah mengungsi ke kediaman keluarga terdekat. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved