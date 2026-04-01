WFH ASN di Cirebon akan Berlangsung Pekan Depan

Petugas melayani warga yang melakukan daftar ulang mudik gratis Lebaran 2026 di kantor Dishub Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (9/3/2026)(. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/hma/tom.)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon berencana menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dekat. WFH ASN tersebut akan berlangsung pekan depan.

“Hingga kini kebijakan tersebut masih akan dimatangkan melalui rapat yang dijadwalkan berlangsung pekan depan,” tutur Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah, Rabu (1/4).

WFH ASN, lanjut Agung, dilaksanakan dengan skema WFH dibatasi maksimal 20 persen dari total ASN di lingkungan Pemkab Cirebon.

Baca juga : Kebijakan WFH ASN di Tasikmalaya Terapkan Mulai 10 April 2026

Dijelaskan Agung, pola kerja fleksibel tersebut dapat diterapkan dengan skema empat hari kerja di kantor dan WFH 1 hari, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Hari pelaksanaan WFH, sambung dia, fleksibel dan tidak harus pada hari tertentu seperti Jumat.

“Bisa saja empat hari, kemungkinan bukan hari Jumat, bisa Selasa, atau Rabu,” jelas Agung.

Namun, ia menegaskan bagi pejabat struktural tetap diwajibkan masuk kerja secara penuh. Mereka antara lain kepala dinas atau pejabat pimpinan tinggi (JPT) serta administrator. Sedangkan untuk pejabat pengawas setingkat eselon IV dan pejabat fungsional dimungkinkan menjalankan WFH hingga 100 persen, dengan tetap memperhatikan sistem pengawasan.

Baca juga : Kebijakan WFH ASN, Pemkab Banyumas Siapkan Pola Kerja Kombinasi

Bagi ASN yang menjalankan WFH, Agung menekankan tetap wajib melakukan absensi berbasis lokasi sebagai bentuk pengendalian.

“Absensi dilakukan di titik lokasi masing-masing, namun masih dalam radius wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon,” jelasnya.

Agung mencontohkan, ASN yang berdomisili di wilayah Losari dapat melakukan absensi dari lokasi tersebut tanpa harus datang ke pusat pemerintahan di Sumber. Namun, sistem akan menolak absensi jika dilakukan di luar radius yang telah ditentukan.“Kalau di luar wilayah Cirebon, tidak bisa absensi. ASN tetap harus berada di wilayah Cirebon. Karena WFH itu bukan libur, tetap bekerja dari rumah,” tutur Agung. (H-4)