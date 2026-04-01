WFH ASN, Pemkab Ciamis Dorong Gunakan Angkutan Umum dan Sepeda

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mendukung penghematan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) hingga segera mengkaji penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Ciamis, Jawa Barat, mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan WFH ASN tersebut, tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan penerapan WFH ASN sebagai respons atas dorongan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM), tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik. Namun, pemerintah daerah menilai perlu adanya penyesuaian pola kerja tetap efektif namun lebih hemat energi.

“Agar bisa lebih efesiensi dan sekarang sedang ada situasi supaya menghemat bahan bakar minyak (BBM), kami akan mengkaji ulang apakah work from home (WFH) atau tetap bekerja seperti biasa. Karena, opsi dari work from home (WFH) skema kerja alternatif dipertimbangkan seperti halnya pengaturan penggunaan transportasi," ujar, Herdiat Sunarya, Rabu (1/4).

Menurut Herdiat, ASN kemungkinan akan tetap masuk kerja seperti biasa atau diarahkan menggunakan angkutan umum dan sepeda, khususnya bagi ASN berdomisili dekat dengan kantor.

"Pemerintah Daerah setiap kebijakan yang diambil bersifat mengikat dan semua wajib dipatuhi oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kami akan memberlakukan sanksi bagi pegawai yang tidak mengikuti aturan yang telah disepakati, termasuk dalam hal penggunaan moda transportasi," katanya.

Menurutnya, penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dikaji terlebih dulu dan kalau aturan kita sepakat menggunakan kendaraan umum ternyata pegawai memaksa tetap memakai kendaraan pribadi atau dinas akan mendapatkan sanksi. Namun, dalam mendukung penghematan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) akan segera dikaji.

"Kami akan mengkaji terlebih dahulu terkait pengaturan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) termasuknya jadwal pelaksanaan maupun mekanisme terutama penggunaan transportasi alternatif. Akan tetapi, bagi ASN diminta menggunakan transportasi umum atau sarana lainnya yang lebih hemat energi hingga ke depan akan melakukan koordinasi dengan Pertamina di wilayah Tsikmalaya terutama dalam memantau perkembangan distribusi BBM," pungkasnya. (H-4)