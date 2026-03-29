BPBD Imbau Masyarakat Kota Kediri untuk Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem 

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri, Jawa Timur, mengimbau warga agar siaga menghadapi cuaca ekstrem termasuk hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto, di Kediri, Minggu, mengemukakan BPBD secara masif memberikan informasi terkait dengan prakiraan cuaca. Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan aduan Lapor Mbak Wali 112 jika menemui kondisi darurat.

"Apabila sedang berkendara dan turun hujan lebat, segera berteduh di tempat yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame yang berisiko roboh," katanya.

Ia mengatakan, cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang melanda beberapa waktu terakhir. Bahkan, dampak dari kejadian itu mengakibatkan puluhan pohon di Kediri tumbang.

Selain itu, pohon yang tumbang juga menyebabkan satu unit mobil tertimpa. Bahkan, warung milik warga juga tertimpa pohon tumbang.

Terdapat pula satu rumah mengalami keretakan dan kerusakan berat di bagian toilet dan dapur akibat abrasi talud.

Ia mengungkapkan cuaca ekstrem yang terjadi pada Sabtu (28/3) malam mengakibatkan pohon tumbang di 18 titik yang tersebar di wilayah Kecamatan Kota, Mojoroto, dan Pesantren.

Beberapa titik itu di antaranya Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Mauni, Jalan Nasional, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan GOR Jayabaya.

Joko menambahkan, pihaknya juga langsung menerjunkan dua Unit Reaksi Cepat untuk melakukan asesmen dan evakuasi awal. Proses penanganan dilakukan secara kolaboratif bersama unsur terkait seperti DLHKP, DPUPR, PLN, Damkar Kota Kediri serta TNI/Polri untuk mempercepat evakuasi pohon dan perbaikan jaringan listrik.

Ia menyebutkan sejumlah warga yang terdampak sempat mengungsi ke rumah kerabat. Kondisi mereka tidak mengalami luka, hanya kaget karena kondisi cuaca yang ekstrem.

"Seorang pengendara yang mengalami luka ringan akibat tertimpa pohon di Jalan Tirtosari telah kami evakuasi dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis di RS Gambiran," kata Joko.

Ia menambahkan, pohon tumbang juga mengakibatkan pemadaman listrik di beberapa wilayah dan lalu lintas tersendat.

"Namun, kini aliran listrik di sebagian besar lokasi terdampak sudah menyala kembali dan arus lalu lintas telah normal. Mayoritas dahan dan pohon telah dievakuasi dari jalan raya, sementara pengangkutan sisa material akan dilanjutkan oleh dinas terkait," kata dia.

Ia juga mengimbau warga agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap cuaca ekstrem dan menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan seperti berteduh di bangunan yang rawan ambruk dan sebagainya. (Ant/Z-4)