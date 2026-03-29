BPBD Imbau Masyarakat Kota Kediri untuk Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem 

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri, Jawa Timur, mengimbau warga agar siaga menghadapi cuaca ekstrem termasuk hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto, di Kediri, Minggu, mengemukakan BPBD secara masif memberikan informasi terkait dengan prakiraan cuaca. Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan aduan Lapor Mbak Wali 112 jika menemui kondisi darurat.
"Apabila sedang berkendara dan turun hujan lebat, segera berteduh di tempat yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame yang berisiko roboh," katanya.
Ia mengatakan, cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang melanda beberapa waktu terakhir. Bahkan, dampak dari kejadian itu mengakibatkan puluhan pohon di Kediri tumbang.
Selain itu, pohon yang tumbang juga menyebabkan satu unit mobil tertimpa. Bahkan, warung milik warga juga tertimpa pohon tumbang.
Terdapat pula satu rumah mengalami keretakan dan kerusakan berat di bagian toilet dan dapur akibat abrasi talud.
Ia mengungkapkan cuaca ekstrem yang terjadi pada Sabtu (28/3) malam mengakibatkan pohon tumbang di 18 titik yang tersebar di wilayah Kecamatan Kota, Mojoroto, dan Pesantren.
Beberapa titik itu di antaranya Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Mauni, Jalan Nasional, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan GOR Jayabaya.
Joko menambahkan, pihaknya juga langsung menerjunkan dua Unit Reaksi Cepat untuk melakukan asesmen dan evakuasi awal. Proses penanganan dilakukan secara kolaboratif bersama unsur terkait seperti DLHKP, DPUPR, PLN, Damkar Kota Kediri serta TNI/Polri untuk mempercepat evakuasi pohon dan perbaikan jaringan listrik.
Ia menyebutkan sejumlah warga yang terdampak sempat mengungsi ke rumah kerabat. Kondisi mereka tidak mengalami luka, hanya kaget karena kondisi cuaca yang ekstrem.
"Seorang pengendara yang mengalami luka ringan akibat tertimpa pohon di Jalan Tirtosari telah kami evakuasi dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis di RS Gambiran," kata Joko.
Ia menambahkan, pohon tumbang juga mengakibatkan pemadaman listrik di beberapa wilayah dan lalu lintas tersendat.
"Namun, kini aliran listrik di sebagian besar lokasi terdampak sudah menyala kembali dan arus lalu lintas telah normal. Mayoritas dahan dan pohon telah dievakuasi dari jalan raya, sementara pengangkutan sisa material akan dilanjutkan oleh dinas terkait," kata dia.
Ia juga mengimbau warga agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap cuaca ekstrem dan menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan seperti berteduh di bangunan yang rawan ambruk dan sebagainya. (Ant/Z-4)
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
BMKG & BPBD Jatim lakukan modifikasi cuaca demi amankan mudik 2026. Hujan lebat turun hingga 70%! Cek detail operasi dan prakiraan cuaca terbaru di sini.
Cuaca panas ekstrem yang melanda Kota Pekanbaru dituding menjadi pemicu utama meningkatnya kerawanan kebakaran di area lahan gambut dan semak belukar.
LIBUR lebaran 2026 terbilang cukup panjang. Kondisi cuaca di beberapa daerah sejak beberapa hari belakangan cukup berfluktuasi.
BPBD Jatim telah mendirikan 38 posko tanggap darurat maupun posko siaga darurat di seluruh kabupaten/kota serta menyiagakan 300 personel untuk penanganan bencana sebagai upaya kesiapan
BMKG juga mencatat potensi hujan lebat dapat terjadi secara lokal, seperti di wilayah Pulosari, Kabupaten Pemalang, serta Bumijawa dan Bojong di Kabupaten Tegal.
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
Selain kepadatan lalulintas di sejumlah jalur arus balik lebaran di Jawa Tengah, pemudik balik sedang melintas juga diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca buruk.
BMKG peringatkan potensi cuaca ekstrem 30 Maret-2 April 2026. Hujan lebat dan angin kencang berisiko picu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Indonesia.
Warga membersihkan pohon tumbang akibat angin puting beliung di Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved