Polisi siaga di wisata bahari Tlocor Sidoarjo selama libur Lebaran 2026.(Dok. MI)

POLSEK Jabon bersama anggota Satpolairud Polresta Sidoarjo menyiagakan personel di destinasi Wisata Bahari Tlocor, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkan momen libur Lebaran 2026, Sabtu (28/3). Langkah ini merupakan bagian dari pengamanan terpadu yang dilakukan di berbagai titik keramaian selama musim libur Lebaran 2026.

Kapolsek Jabon AKP I Gde Budayasa menjelaskan, pengamanan difokuskan pada area wisata perairan seperti Tlocor dan Pulau Lusi yang menjadi destinasi favorit warga saat musim libur. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu.

Selain pengamanan, polisi juga aktif melakukan koordinasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Wisata Tlocor dan Pulau Lusi untuk terus memantau apabila terjadi perubahan cuaca dan kondisi tinggi gelombang perairan. Hal ini penting sebagai langkah antisipatif guna menghindari potensi kecelakaan di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan.

"Kami ingin memastikan wisatawan dapat berlibur dengan tenang dan aman. Oleh karena itu kami tempatkan personel di lokasi wisata bekerja sama dengan Pokdarwis setempat," kata AKP I Gde Budayasa.

Dengan adanya kolaborasi antara aparat kepolisian dan pengelola wisata, diharapkan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan tertib, serta tetap memperhatikan keselamatan selama berada di wilayah perairan. (H-3)