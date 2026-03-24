1 Korban Terkena Ledakan Petasan di Pekalongan Meninggal Dunia 

Jenazah MSA, 14, korban ledakan petasan di Pekalongan dipulangkan dari RSUD Bendan Pekalongan (MI/Safuan)

SATU dari tiga remaja korban ledakan petasan di Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Senin (23/3) meninggal dunia. MSA, 14, sempat mendapatkan perawatan pada lengan kirinya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bendan Pekalongan.

Pemantauan Media Indonesia, Selasa (24/3), suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga MSA. Puluhan pelayat berdatangan di tempat pemakaman umum (TPU) desa setempat.

"Satu korban meninggal dunia karena luka parah dan putus lengan kiri serta banyak mengeluarkan darah setelah terkena ledakan petasan yang sedang dinyalakan," kata Dokter Jaga UGD RSUD Bendan Pekalongan Brian Abetnego.

Baca juga : Ledakan Petasan di Pekalongan: 2 Remaja Putus Lengan, 1 Luka Ringan

Sedangkan dua korban lainnya MMS, 17, dan MMA,14, menurut Brian Abetnego, hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif dan observasi medis akibat luka serius. Satu pasien masih berada di IGD untuk menjalani observasi lanjutan dan satu pasien lainnya tengah menjalani tindakan medis di ruang operasi bersama tim dokter bedah.

Saksi Mata

Pada saat kejadian, seorang warga, Saifullah mengatakan suara ledakan petasan terdengar sangat keras. Suara ledakan itu terdengar hingga radius ratusan meter di perkampungan penduduk yang berjarak cukup jauh.

"Kami langsung mencari sumver ledakan itu dan menemukan ketiga korban tejah tergeletak dengan luka cukup parah," imbuhnya.

Baca juga : Ledakan Petasan Makan Korban di Pekalongan, Polisi Lakukan Penanganan

Saifullah mengatakan sesudah melaporkan peristiwa itu ke Kepolisian, warga terus berdatangan ke lokasi mengevakuasi ketiga korban ke RSUD Bendan Pekalongan untuk mendapatkan pertolongan.

Kepala Polsek Pekalongan Selatan Kompol Aries Tri Hartanto mengatakan hingga saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa petasan tersebut. Kepolisian telah menyita puluhan selongsong petasan dan obat petasan. Sejumlah saksi dan warga setempat juga telah dimintai keterangan.

"Untuk korban selamat belum dapat dimintai keterangan karena kondisi luka akibat ledakan yang cukup parah dan masih menjalani perawatan medis secara intensif di rumah sakit," ujar Aries Tri Hartanto. (Z-2)