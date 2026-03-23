Ledakan Petasan di Pekalongan: 2 Remaja Putus Lengan, 1 Luka Ringan

Polisi melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi ledakan petasan di Pekalongan hingga mengakibatkan 3 remaja terluka dan diantaranya putus tangannya, Senin (24/3)(Dok. MI)

KASUS petasan kembali memakan korban jiwa di Kota Pekalongan. Sebuah ledakan petasan hebat terjadi di Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Senin (23/3) yang mengakibatkan dua remaja mengalami luka berat hingga putus lengan dan satu lainnya luka ringan.

Peristiwa tragis ini terjadi jelang sore hari di sebuah kebun pisang di ujung kampung. Berdasarkan pemantauan di lokasi, suara ledakan yang dihasilkan tidak hanya mengejutkan warga sekitar, namun juga memicu kepanikan luar biasa karena dampak kerusakan fisik yang dialami para korban.

Identitas dan Kondisi Korban Ledakan

Terdapat tiga remaja yang menjadi korban dalam insiden ini. Dua di antaranya, yakni Muhammad SAI (14) dan MMS (17), mengalami kondisi kritis dengan luka parah berupa putusnya lengan kiri, luka robek pada tangan dan kaki, serta luka bakar di bagian wajah.

Sementara itu, satu korban lainnya berinisial MAA (14) dilaporkan mengalami luka ringan pada bagian kaki dan punggung akibat hantaman serpihan material petasan.

"Kami mendengar suara ledakan sangat keras. Ketika bersama warga mendatangi sumber ledakan, didapati tiga korban sudah tergeletak dengan luka cukup berat hingga dilarikan ke rumah sakit," ujar Saifullah, warga setempat yang ikut mengevakuasi korban.

Polisi Sita Puluhan Selongsong Petasan

Kepala Polsek Pekalongan Selatan, Komisaris Aries Tri Hartanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerjunkan personel untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, peristiwa terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian yang memperkuat dugaan adanya aktivitas perakitan petasan ilegal.

Komisaris Aries menambahkan bahwa suara ledakan petasan tersebut terdengar hingga ke pemukiman penduduk yang cukup jauh, menandakan besarnya daya ledak dari mercon yang dimainkan para remaja tersebut.

Imbauan Bahaya Mercon

Saat ini, kedua korban yang mengalami luka parah harus menjalani rawat inap di rumah sakit untuk penanganan medis serius. Pihak kepolisian masih meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian.

"Kasus ini masih dalam penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau keras kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak merakit, menjual, atau bermain mercon karena dampaknya sangat berbahaya dan bisa merusak masa depan," tutup Aries. (H-3)