Tol Dibuka Sejak 04.30 Wita bagi Masyarakat yang Ingin Salat Ied di Masjid IKN

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
TOL menuju Kota Nusantara atau IKN dibuka sejak pukul 04.30 Wita, Sabtu (21/3) sehingga masyarakat dapat salat Idul Fitri atau salat Ied di Masjid Negara IKN di Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur Yudi Hardiana menjelaskan tol dibuka lebih awal dan akan beroperasi hingga pukul 18.00 Wita.
Tol di IKN difungsikan untuk sementara bagi masyarakat umum pada 13-29 Maret 2026 mulai pukul 06.00-18.00 Wita. Namun, saat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah atau Sabtu (21/3), tol itu dibuka lebih awal.
Adapun ruas jalan yang dibuka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Masjid Negara IKN itu, antara lain Tol Manggar-IKN serta Seksi 1B yang dioperasikan secara terbatas dan satu arah menuju IKN.
Masyarakat dapat mengakses jalan tol ini lewat Kawasan Stadion Batakan, Kecamatan Balikpapan Timur dan Jalan Mukmin Faisal, Kecamatan Balikpapan Selatan.
Selain itu, demi keselamatan masyarakat, ruas tol jalan di IKN sudah dipasang lampu penerangan jalan dan adanya petugas untuk pengaturan lalu lintas. Ruas tol tersebut juga disediakan posko.
"Shalat Ied di Masjid Negara terbuka bagi seluruh masyarakat," ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw.
Masyarakat yang membawa kendaraan pribadi dapat menggunakan kantong parkir di lantai bawah Masjid Negara dan jalan sekitar kawasan masjid. Sedangkan untuk lansia, penyandang disabilitas dan ibu hamil disediakan bus menuju Masjid Negara IKN mulai pukul 05.00-09.00 Wita. (Ant/H-4)
PT PP mencatat progres positif dalam pembangunan Peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kawasan hunian pekerja konstruksi ini juga terhubung dengan kawasan lain seperti kawasan hankam, hunian BIN dan Polri, serta kawasan legislatif.
Tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan surat keputusan pendirian perpustakaan beserta struktur pengelolanya yang akan ditetapkan oleh OIKN dan Kementerian Agama.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) garap proyek tol strategis di Jawa, Sumatra, hingga IKN. Simak kontribusi WKI dalam konektivitas nasional dan Mudik 2026.
