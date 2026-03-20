Tol Dibuka Sejak 04.30 Wita bagi Masyarakat yang Ingin Salat Ied di Masjid IKN

Foto udara suasana dari Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/2/2026)(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)

TOL menuju Kota Nusantara atau IKN dibuka sejak pukul 04.30 Wita, Sabtu (21/3) sehingga masyarakat dapat salat Idul Fitri atau salat Ied di Masjid Negara IKN di Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur Yudi Hardiana menjelaskan tol dibuka lebih awal dan akan beroperasi hingga pukul 18.00 Wita.

Tol di IKN difungsikan untuk sementara bagi masyarakat umum pada 13-29 Maret 2026 mulai pukul 06.00-18.00 Wita. Namun, saat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah atau Sabtu (21/3), tol itu dibuka lebih awal.

Adapun ruas jalan yang dibuka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Masjid Negara IKN itu, antara lain Tol Manggar-IKN serta Seksi 1B yang dioperasikan secara terbatas dan satu arah menuju IKN.

Masyarakat dapat mengakses jalan tol ini lewat Kawasan Stadion Batakan, Kecamatan Balikpapan Timur dan Jalan Mukmin Faisal, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Selain itu, demi keselamatan masyarakat, ruas tol jalan di IKN sudah dipasang lampu penerangan jalan dan adanya petugas untuk pengaturan lalu lintas. Ruas tol tersebut juga disediakan posko.

"Shalat Ied di Masjid Negara terbuka bagi seluruh masyarakat," ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw.

Masyarakat yang membawa kendaraan pribadi dapat menggunakan kantong parkir di lantai bawah Masjid Negara dan jalan sekitar kawasan masjid. Sedangkan untuk lansia, penyandang disabilitas dan ibu hamil disediakan bus menuju Masjid Negara IKN mulai pukul 05.00-09.00 Wita. (Ant/H-4)