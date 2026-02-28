833 Hektare Lahan Perhutanan Sosial Dibagikan di IKN, Menhut: Salam dari Prabowo

Penyerahan SK perhutanan sosial di IKN.(Dok. Kemenhut)

SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH). Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial tersebut dibagikan untuk total 140 Kepala Keluarga (KK) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Penyerahan SK Perhutanan Sosial ini dilakukan di IKN, sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperkuat akses kelola hutan bagi masyarakat. Menhut Raja Antoni sampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kelompok Tani Hutan.

“Salam hormat kepada para kelompok petani hutan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ini sekali lagi saya tegaskan adalah program unggulan Pak Presiden. Di mana kemudian hutan sebagai sumber daya alam dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Menhuta Raja Antoni, dalam keterangan resminya, Sabtu(28/2).

Empat KTH penerima SK tersebut yakni KTH Meranti Bakungan Makmur, KTH Sentosa Rimba, KTH Quarry, dan KTH Perjuangan Penjaga Hutan Teluk Pandan. Menhut Raja Antoni mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan kepastian legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan.

“Kita sama-sama menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial di 4 KTH ini bagian dari 8,3 juta sertifikat perhutanan sosial yang sudah dibagikan kepada masyarakat,” ujar Raja Antoni.

“Banyak hal yang masih harus diselesaikan salah satunya memastikan ada aspek legal kepada masyarakat, mereka dapat memanfaatkan hutan dengan maksimum meningkatkan kesejahteraan sekaligus tentu menjaga kelestarian hutan,” jelasnya.

Raja Antoni yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Kepala OIKN ini menilai, penyerahan SK ini spesial karena diselenggarakan di IKN. Sebab, IKN dinilai menjadi Ibu Kota impian yang mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Acaranya spesial karena diselenggarakan di IKN, sebuah lokasi yang benar-benar menjadi impian, cita-cita sekaligus manifestasi dari keinginan besar rakyat Indonesia memiliki ibu kota yang baru, Ibu Kota Nusantara. Alhamdulillah kita melihat ada dukungan politik dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat kuat. Ini pemberian sertifikat perhutanan sosial yang sangat spesial karena dibagikan di IKN,” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. Bersama dengan Basuki Hadimuljono, Menhut Raja Antoni juga melakukan penanaman dan peninjauan hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pemeliharaan tahap ke-2 di IKN. (H-3)