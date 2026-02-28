Otorita Dorong Pelaku Usaha Lokal Bangun Ekosistem Ekonomi di IKN

Warga mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.(Antara)

OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya memperkuat pelaku usaha lokal agar dapat membangun ekosistem ekonomi di kawasan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Otorita ingin warga sekitar IKN semakin memiliki peran," ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, Sabtu (28/2), ketika ditanya menyangkut pelibatan masyarakat lokal di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Salah satunya memperkuat pelaku usaha lokal agar naik kelas dan memperluas akses pasar secara berkelanjutan, lanjut dia, sehingga masyarakat di sekitar IKN semakin berperan sebagai pelaku utama dalam membangun ekosistem ekonomi yang hidup dan produktif.

"Program dan pelatihan dijalankan, bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaku usaha lokal agar mampu naik kelas dan berkembang secara berkelanjutan," tambahnya.

Pertemuan intensif dan interaktif, serta pelatihan praktik langsung dan kolaborasi menjadi penguatan kapasitas sekaligus ruang pembelajaran bagi para pelaku usaha lokal, termasuk aspek pemasaran dan pengembangan produk.

Pelaku usaha lokal dibekali berbagai materi mulai dari penguatan merek produk, menciptakan identitas manajemen pasar, pengelolaan kemasan produk, hingga teknik penjualan yang kekinian sekaligus menarik.

Otorita IKN juga memberikan fasilitasi lanjutan berupa desain kemasan produk, pencetakan kemasan, hingga pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai pedoman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

"Dan juga menghadirkan praktisi usaha sebagai narasumber untuk membagikan pengalaman langsung dalam membangun usaha dari nol hingga berkembang," jelasnya.

Penguatan masyarakat lokal agar menjadi pelaku utama di IKN, antara lain pengembangan ekonomi kreatif melalui Program Kreatif Usaha Marketing Packaging Untung Laris/KUMPUL Lagi di Nusantara. "Otorita IKN secara berkelanjutan adakan workshop peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha lokal," katanya.

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi kreatif di IKN, lanjut Alimuddin. (Ant/E-2)