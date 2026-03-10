PTPP Percepat Pembangunan Jalan West Residence IKN, Progres Tembus 65,85%

(Dok. Istimewa) (Dok. Istimewa)

PT PP (Persero) Tbk ("PTPP"), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia mencatat progres positif dalam pembangunan Peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Hingga Maret 2026, progres konstruksi proyek telah mencapai 65,848%, melampaui target rencana sebesar 60,694%, atau mengalami percepatan sebesar 5,154%.

Proyek yang dikerjakan oleh konsorsium PT PP-MWT-SBS, KSO ini resmi dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 29 Juli 2024, dengan nilai kontrak sekitar Rp1,3 triliun. Dalam proyek ini, PTPP berperan aktif memastikan pelaksanaan konstruksi berjalan optimal dengan mengedepankan standar keselamatan kerja, kualitas konstruksi, serta ketepatan waktu penyelesaian.

Proyek peningkatan Jalan Kawasan West Residence ini mencakup:

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Pembangunan infrastruktur jalan kawasan yang terintegrasi dengan utilitas.

Sistem drainase dan pedestrian.

Penataan ruang terbuka hijau di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Dalam pelaksanaannya, PT PP (Persero) Tbk bersama konsorsium KSO turut menerapkan berbagai inovasi konstruksi dan optimalisasi logistik untuk menjaga percepatan progres proyek di tengah tingginya aktivitas pembangunan di kawasan IKN. Selain mendukung pengembangan infrastruktur ibu kota baru, proyek ini juga memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah melalui penyerapan sekitar 600 tenaga kerja, keterlibatan berbagai mitra kerja dan subkontraktor, serta penggunaan material konstruksi dalam jumlah besar yang mendukung aktivitas rantai pasok sektor konstruksi.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, turut memberikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Beliau menyatakan bahwa jalan tersebut luar biasa dan akan segera beroperasi untuk Indonesia.

Sementara itu, Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa pencapaian progres yang melampaui target merupakan bukti komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional. PTPP berkomitmen menghadirkan kualitas konstruksi terbaik serta memastikan proyek strategis nasional di IKN dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi konektivitas di masa depan.

Melalui pencapaian ini, PTPP optimistis pembangunan Jalan Kawasan West Residence dapat segera mendukung mobilitas kawasan inti pemerintahan di IKN serta memperkuat peran PTPP sebagai salah satu kontraktor utama dalam pembangunan ibu kota baru. Pembangunan ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional Asta Cita dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru.