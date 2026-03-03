Komitmen GCG sebagai Pilar Keberlanjutan, PTPP Perkuat Budaya Integritas Perusahaan

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai pilar utama keberlanjutan usaha. Di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin kompleks, Perseroan memandang tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi strategis untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sebagai perusahaan terbuka dan BUMN konstruksi nasional, PTPP terus mengoptimalkan berbagai instrumen tata kelola, termasuk Whistleblowing System (WBS), guna memastikan budaya integritas, transparansi, dan kepatuhan berjalan konsisten di seluruh lini organisasi. Penguatan sistem pelaporan tersebut menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam membangun lingkungan kerja yang profesional dan beretika.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa penerapan GCG bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. “Bagi PTPP, tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas yang kuat demi mendukung keberlanjutan perusahaan,” ujarnya.

Konsistensi Perseroan dalam menerapkan GCG turut mendapatkan berbagai apresiasi dari lembaga independen. PTPP meraih Top GCG Award dari The Iconomics atas implementasi tata kelola yang dinilai konsisten dan progresif, penghargaan dalam ajang Indonesia GCG Award dari Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD), serta pengakuan atas keterbukaan informasi dan kepatuhan sebagai perusahaan tercatat dari Bursa Efek Indonesia. Penghargaan tersebut menjadi validasi atas komitmen Perseroan dalam menjalankan prinsip transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Dengan portofolio proyek strategis nasional dan cakupan bisnis yang luas, PTPP menempatkan GCG sebagai bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang. Perseroan meyakini bahwa budaya integritas dan tata kelola yang disiplin akan memperkuat daya saing sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui penguatan GCG yang berkesinambungan, PTPP menegaskan posisinya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang tidak hanya berorientasi pada kinerja proyek, tetapi juga pada reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha.