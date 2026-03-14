Wujudkan Rasa Syukur Lewat Program Berbagi dengan Ratusan Anak Yatim dan Mekanik

(Dok. Istimewa)

DALAM rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, produsen pelumas asli Indonesia, Evalube, kembali menggelar aksi sosial tahunan bertajuk "My Ramadan My Charity 2026". Program yang telah berjalan selama enam tahun sejak 2020 ini dilaksanakan serentak di tiga kota besar, yakni Padang, Yogyakarta, dan Lombok.

Kegiatan yang berlangsung mulai 26 Februari hingga 10 Maret 2026 ini menyasar 132 anak yatim piatu di tiga yayasan panti asuhan berbeda. Evalube menyalurkan santunan berupa donasi uang tunai, perlengkapan sekolah, serta dukungan sarana dan prasarana belajar untuk menunjang kegiatan pendidikan di panti asuhan tersebut.

Adapun panti asuhan yang menerima manfaat dalam program ini antara lain Panti Asuhan Ashabil Rayyan di Padang, Panti Asuhan Yatim Putra Islam An-Nur di Yogyakarta, dan Panti Asuhan LKSA Al Hidayah di Lombok. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan manajemen wilayah Evalube bersama para distributor resmi di tiap daerah.

Commercial Director Evalube, Yomie Harlin, menyatakan bahwa agenda rutin ini merupakan wujud rasa syukur atas pencapaian perusahaan. "Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Evalube tidak hanya dirasakan melalui produk, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan dampak sosial," ujar Yomie dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Selain menyantuni anak yatim, tim Evalube juga menunjukkan apresiasinya kepada para mitra bengkel. Sebanyak 252 mekanik bengkel di ketiga kota tersebut mendapatkan paket makanan berbuka puasa sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama ini.

Deputy Commercial Director Evalube, Antonius Salim Z, menambahkan bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan harus berjalan seiring dengan kontribusi positif kepada masyarakat dan para mitra. Melalui program ini, Evalube berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat dan menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia. (I-1)