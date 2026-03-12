Rekomendasi Konsumen, Anak Panti Asuhan Terpilih Belajar Pelestarian Satwa

(MI/HO)

SEKITAR 100 anak panti asuhan untuk belajar mengenai pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dengan cara yang menyenangkan di The Habitat Park, Jakarta. Anak-anak diajak mengikuti tur kebun binatang, mini scavenger hunt, diskusi ringan tentang pelestarian satwa, hingga aktivitas kreatif berbasis pengelolaan limbah organik.

National Sales Senior General Manager PT Sharp Electronics Indonesia, Andry Adi Utomo, menegaskan bahwa program itu merupakan bagian dari strategi perusahaan berkelanjutan. "Kami ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan memberi dampak positif yang nyata bagi masyarakat," ujar Andry.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan konsumen melalui media sosial dalam proses rekomendasi panti asuhan memperkuat aspek tata kelola (governance) yang inklusif dan transparan. "Kami melibatkan publik agar program ini benar-benar tepat sasaran dan menjadi gerakan bersama, bukan hanya inisiatif perusahaan," lanjutnya.

Baca juga : Sampah Plastik di Tangan Bocah Panti Asuhan Disulap Jadi Gantungan Kunci Cantik

Dari perspektif komunikasi dan reputasi perusahaan, program Sharp Bersedekah itu juga menjadi bagian dari penguatan nilai sosial perusahaan di mata pemangku kepentingan. PR & Brand Communication Department Head Sharp Electronics Indonesia, Pandu Setio, menjelaskan bahwa kampanye ini dirancang sebagai jembatan antara teknologi, empati, dan partisipasi publik.

"Melalui #KebaikanBerantai, kami ingin mengubah interaksi digital menjadi dampak sosial yang nyata. Media sosial tidak hanya menjadi ruang promosi, tetapi juga ruang kolaborasi untuk menyebarkan kepedulian. Ini bentuk komitmen ESG kami yang terintegrasi, yakni nilai sosial dan lingkungan menjadi bagian dari narasi kami," ujar Pandu.

Pihaknya memandang bahwa berkelanjutan bukan hanya soal efisiensi energi atau inovasi produk ramah lingkungan, tetapi juga tentang membangun generasi masa depan yang memiliki kepedulian sosial dan kesadaran lingkungan. Kesepuluh panti asuhan terpilih akan mendapatkan paket bahan pokok dan mesin cuci Puremagic series ES-T79SJ dengan fitur Hijab Mode. (I-2)