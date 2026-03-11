Aston Pluit Hotel & Residence dan favehotel Pluit Junction Gelar “Aston & Fave Berbagi”, Pererat Kebersamaan dengan Komunitas Lokal di Bulan Ramadan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DALAM semangat kebersamaan di bulan suci Ramadhan, Aston Pluit Hotel & Residence bersama favehotel Pluit Junction menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Aston & Fave Berbagi” dengan tema “Bersama Berbagi, Bersama Menginspirasi.” Kegiatan ini berlangsung pada 10–11 Maret 2026 di Ballroom Aston Pluit Hotel & Residence, Jakarta Utara. Menggabungkan agenda internal General Staff Meeting dengan kegiatan sosial, Aston & Fave Berbagi menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara manajemen, karyawan, owning group, serta komunitas di sekitar lingkungan hotel.

“Aston & Fave Berbagi menjadi wadah silaturahmi antara manajemen, staf, owning group, serta komunitas sekitar hotel. Kami ingin momentum Ramadan ini tidak hanya dirasakan secara internal, tetapi juga dapat membawa kebersamaan dengan lingkungan di sekitar kami,” ujar Ayub Zailani, Cluster GM Aston Pluit Hotel & Residence dan favehotel Pluit Junction.

Dalam kegiatan ini, pihak hotel mengundang dua komunitas lokal yaitu Komunitas Indo Salto dan Panti Asuhan Cikal Cendekia Salsabilah. Indo Salto merupakan komunitas anak-anak berbakat dari Kampung Pluit Dalam III yang mengembangkan kemampuan di bidang akrobatik, capoeira, gimnastik, dan tumbling, bahkan beberapa anggotanya tengah mempersiapkan diri mengikuti kompetisi tingkat nasional. Sementara itu, Panti Asuhan Cikal Cendekia Salsabilah dikenal aktif dalam kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dhuafa di wilayah pesisir Jakarta Utara.

Director of Human Resources Aston Pluit Hotel & Residence, Ibu Qalbi Yanti menambahkan bahwa keterlibatan komunitas lokal merupakan bagian penting dari kegiatan ini. “Kami ingin memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk berinteraksi dan menunjukkan potensi mereka. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat turut mendukung dan memberdayakan komunitas yang tumbuh di sekitar hotel,” jelasnya.

Rangkaian acara meliputi pembukaan General Staff Meeting, pengajian dan tausiyah Ramadhan, penampilan atraksi akrobatik dari anak-anak Indo Salto, serta buka puasa bersama. Anak komunitas Indosalto juga diajak merasakan pengalaman menginap satu malam di Aston Pluit Hotel & Residence, yang dilanjutkan dengan sahur bersama sebelum penutupan kegiatan keesokan harinya.

Melalui Aston & Fave Berbagi, Aston Pluit Hotel & Residence dan favehotel Pluit Junction berharap dapat terus membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar sekaligus menghadirkan semangat berbagi dan kebersamaan yang menjadi nilai utama di bulan Ramadhan. (H-2)