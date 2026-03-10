Rafflesia Hasseltii.(Dok. Tangkapan layar Metro TV)

Profil Septian Riki: Pejuang Konservasi Rafflesia Rejang Lebong Bengkulu

Di balik kemegahan bunga Rafflesia yang mekar di hutan-hutan Sumatra, terdapat sosok-sosok tangguh yang mendedikasikan hidupnya demi kelestarian puspa langka tersebut. Salah satu figur paling menonjol adalah Septian Andriki, atau yang lebih dikenal sebagai Septian Riki. Pria asal Rejang Lebong ini telah menjadi garda terdepan dalam perlindungan habitat Rafflesia di Bengkulu selama lebih dari satu dekade.

1. Transformasi Guru Menjadi Citizen Scientist

Latar belakang Septian Riki sebagai mantan guru Pendidikan Jasmani memberinya perspektif unik dalam edukasi. Ia memulai gerakannya karena keresahan terhadap minimnya literasi publik mengenai perbedaan antara Rafflesia dan bunga bangkai. Sejak 2013, ia konsisten melakukan pemetaan mandiri dan bergabung dengan Komunitas Peduli Puspa Langka (KPPL) untuk memperkuat basis data botani di Rejang Lebong.

2. Penemuan Bersejarah: Rafflesia hasseltii

Salah satu pencapaian terbesar dalam karier konservasinya terjadi setelah penantian selama 13 tahun. Septian berhasil mengidentifikasi dan menjaga titik tumbuh Rafflesia hasseltii yang sangat langka di wilayah perbatasan Rejang Lebong. Spesies ini memiliki pola warna yang jauh lebih kontras dan artistik dibandingkan Rafflesia arnoldii, yang kemudian menarik perhatian peneliti dari Universitas Oxford dan BRIN.

3. Kolaborasi Strategis dan Edukasi Masyarakat

Septian Riki tidak bekerja sendiri. Ia membangun jaringan yang kuat antara masyarakat adat, pemerintah, dan akademisi internasional. Berikut adalah peran strategis yang dijalankan Septian:

Peran Deskripsi Aktivitas Mitra Riset Menyediakan data lapangan dan sampel genetik untuk penelitian kolaboratif dengan Dr. Chris Thorogood (Oxford). Edukator Lokal Melatih warga desa menjadi pemandu wisata konservasi yang bertanggung jawab di Rejang Lebong. Patroli Habitat Melakukan pengawasan rutin terhadap ancaman perambahan hutan di sekitar titik tumbuh puspa langka.

Mengapa Peran Septian Riki Penting? Di tahun 2026, tantangan perubahan iklim membuat siklus mekar Rafflesia menjadi tidak menentu. Septian Riki berperan sebagai detektor dini yang mencatat anomali pertumbuhan, yang sangat krusial bagi upaya mitigasi kepunahan spesies ini di masa depan.

People Also Ask: FAQ Konservasi

Apa perbedaan utama Rafflesia arnoldii dan hasseltii menurut Septian?

Menurut pengamatan lapangan Septian, Rafflesia hasseltii memiliki ukuran lebih kecil namun dengan bercak putih yang lebih besar dan simetris, sedangkan arnoldii lebih mengutamakan ukuran raksasa dengan bintik kecil.

Bagaimana cara mendukung gerakan Septian Riki?

Dukungan dapat diberikan dengan mengunjungi habitat secara resmi melalui KPPL, memberikan donasi dalam Mata Uang Rupiah untuk operasional penjagaan, serta tidak menyebarkan lokasi koordinat titik tumbuh secara sembarangan di media sosial untuk menghindari penjarahan.

Kesimpulan

Septian Riki adalah simbol kegigihan dari Rejang Lebong. Dedikasinya membuktikan bahwa perlindungan alam terbaik lahir dari kecintaan yang mendalam terhadap tanah kelahiran. Melalui upayanya, Bengkulu tetap memegang teguh identitasnya sebagai "Bumi Rafflesia" yang diakui oleh dunia internasional.