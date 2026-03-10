Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Mengenal Rafflesia Hasseltii dan Arnoldii: Ikon Flora Langka dari Rejang Lebong

mediaindonesia.com
10/3/2026 14:27
Mengenal Rafflesia Hasseltii dan Arnoldii: Ikon Flora Langka dari Rejang Lebong
Bunga Rafflesia arnoldii yang mekar sempurna di kawasan Desa Selamat Sudiarjo, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.(Antara)

Panduan Eksplorasi Rafflesia di Rejang Lebong: Lokasi dan Konservasi

Kabupaten Rejang Lebong telah menjadi salah satu titik pusat penemuan bunga Rafflesia di Provinsi Bengkulu. Dengan kondisi hutan tropis yang masih terjaga, wilayah ini menawarkan kesempatan bagi wisatawan dan peneliti untuk melihat langsung mekarnya bunga raksasa di habitat aslinya.

1. Mengenal Spesies Rafflesia di Rejang Lebong

Ada dua jenis utama yang sering ditemukan mekar di wilayah ini, masing-masing dengan karakteristik unik:

  • Rafflesia arnoldii: Spesies terbesar dengan diameter mencapai 70-110 cm. Paling sering ditemukan di Kecamatan Bermani Ulu.
  • Rafflesia hasseltii: Dikenal karena keindahan pola kelopaknya yang lebih eksotis dan ukuran yang sedikit lebih kecil namun lebih langka. Habitat utamanya ada di Kecamatan Kota Padang.

2. Lokasi Strategis Habitat Aktif (Update 2026)

Beberapa desa telah ditetapkan sebagai desa peduli puspa langka karena konsistensi mekarnya bunga di wilayah mereka:

Baca juga : Panduan Lengkap Wisata dan Budaya Rejang Lebong: Pesona Bumi Pat Petulai

Lokasi Jenis Spesies Aksesibilitas
Desa Selamat Sudiarjo Rafflesia arnoldii Sedang (Trekking 20 menit)
Bukit Balai, Kota Padang Rafflesia hasseltii Menantang (Hutan Lindung)
TWA Bukit Kaba Rafflesia arnoldii Mudah - Sedang

3. Etika dan Konservasi Wisata

Mengingat statusnya sebagai tumbuhan yang dilindungi dan sangat sensitif, pengunjung wajib mematuhi aturan berikut:

  • Dilarang menyentuh kelopak bunga karena dapat mempercepat proses pembusukan.
  • Wajib menggunakan pemandu lokal untuk menghindari terinjaknya knop (bakal bunga) yang berada di bawah permukaan tanah atau tumpukan daun.
  • Menjaga jarak aman minimal 1 meter dari posisi bunga mekar.
Saran Perjalanan: Selalu siapkan Mata Uang Rupiah tunai untuk donasi konservasi kepada masyarakat desa. Kontribusi Anda membantu pembiayaan patroli hutan untuk melindungi habitat Rafflesia dari pembalakan liar atau perusakan.

People Also Ask: Pertanyaan Umum

Berapa lama bunga Rafflesia mekar?
Bunga ini hanya mekar sempurna selama 5 hingga 7 hari. Setelah itu, bunga akan perlahan menghitam dan membusuk.

Apakah ada penginapan di dekat lokasi?
Pengunjung disarankan menginap di Kota Curup yang memiliki fasilitas hotel lengkap, lalu melakukan perjalanan harian (day trip) ke lokasi penemuan di desa-desa sekitar.

Kesimpulan

Keberadaan Rafflesia di Rejang Lebong adalah aset tak ternilai bagi dunia botani. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat lokal, Rejang Lebong kini menjadi model bagi wisata berbasis konservasi yang berkelanjutan di Indonesia.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved