Gerakan Pasar Murah Mampu Tekan Inflasi di Toba

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UNTUK mengendalikan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) pada bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba kembali menggelar gerakan pasar murah (GPM) di Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Sebelumnya juga telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan,.
Sekdakab Toba, Paber Napitupulu mengatakan kegiatan GPM dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi menjelang HBKN yaitu bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
"Menjelang hari besar keagamaan kita sering menghadapi kecenderungan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat khususnya bagi saudara-saudara kita yang berpenghasilan menengah ke bawah," kata Paber, Jumat (6/3).
"Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Toba hadir melalui gerakan pasar murah ini sebagai langkah konkrit untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," tambahnya.
Dia berharap inflasi di Kabupaten Toba tetap terkendali dan daya beli tetap terjaga.
'Ini adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah kita .Melalui gerakan pasar murah ini kita berharap inflasi di Kabupaten Toba tetap terkendali daya beli masyarakat terjaga dan saudara-saudara kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan serta merayakan hari raya Idul Fitri dengan tenang dan penuh sukacita semoga segala upaya kita menjadi amal kebaikan dan membawa keberkahan bagi Kabupaten Toba yang kita cintai ini," kata Paber
Dalam GPM tersebut, terdapat 5 komiditi diantaranya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan kemasan 5 kilogram seharga Rp 56.500, gula pasir dengan harga Rp 15.000/Kg, minyak goreng dengan harga Rp 13.000/Liter, telur dengan harga Rp 48.000/papan dan tepung dengan harga Rp 8.000/kilogram. (H-3)
KONDISI cuaca diwaspadai jadi faktor utama berfluktuasinya harga pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
PEMERINTAH Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggencarkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang dan selama Ramadan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan mayoritas komoditas strategis berada dalam posisi surplus menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.
TIM Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (TPID DIY) memantau harga dan stok pangan dengan langsung meninjau ke lapangan.
Satgas Pangan dan Bapanas Perketat Pengawasan Minyak Goreng hingga Beras
Program Gerakan Pangan Murah digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat Ramadan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
Harga minyak mentah melonjak melewati US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2022.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Pemprov Jatim gelar Operasi Pasar Murah di Sukodadi, Lamongan. Cek daftar harga beras SPHP, telur, dan cabai yang dijual jauh di bawah harga pasar hari ini.
Pantauan di Pasar Aviari Batu Aji, Pasar Mitra Raya Batam Center, dan Pasar Sagulung menunjukkan harga minyak goreng rakyat tersebut masih berada di kisaran Rp16.000 per liter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved