Minyakita Stabil di Tiga Pasar Tradisional Batam, Konsumen Nilai Masih Terjangkau

Wali Kota Batam Amsakar meninjau ketersediaan kemasan 5 liter Minyakita di salah satu toko sembako di Batam. Peninjauan dilakukan untuk memastikan stok dan harga minyak goreng rakyat tetap stabil di pasaran.(Dok Istimewa)

HARGA Minyakita di tiga pasar tradisional Kota Batam terpantau stabil pada awal Maret 2026. Pantauan di Pasar Aviari Batu Aji, Pasar Mitra Raya Batam Center, dan Pasar Sagulung menunjukkan harga minyak goreng rakyat tersebut masih berada di kisaran Rp16.000 per liter.

Pantauan Media Indonesia, Selasa (3/3) malam, di Pasar Tiban, pedagang mengaku harga belum mengalami perubahan dalam beberapa pekan terakhir. “Pasokan dari distributor masih lancar. Selama ini belum ada kenaikan, jadi kami jual tetap di Rp16.000 per liter,” ujar Rahmat (28), salah seorang pedagang sembako.

Sementara itu, di Pasar Mitra Raya Batam Center, pedagang menyebut permintaan cenderung stabil. Menurut Lina (33) pedagang kebutuhan pokok, harga saat ini masih mengikuti pasokan yang masuk. “Kalau barang datangnya normal, harga juga stabil. Kami juga tidak berani ambil untung terlalu tinggi karena pembeli sensitif dengan harga,” katanya.

Hal serupa disampaikan pedagang di Pasar Sagulung. Yanto, pedagang minyak goreng curah, mengatakan hingga awal Maret stok masih aman dan belum ada tanda-tanda kelangkaan. “Biasanya kalau pasokan seret baru harga naik. Sekarang masih aman, jadi belum ada perubahan,” ujarnya.

Di sisi konsumen, harga Rp16.000 per liter dinilai masih cukup terjangkau. Rina (34), ibu rumah tangga di Batu Aji, mengatakan harga saat ini masih dalam batas wajar. “Yang penting jangan naik mendadak. Kalau stabil begini masih bisa diatur untuk belanja bulanan,” ujarnya.

Andi (41), pedagang gorengan di Sekupang yang rutin berbelanja di pasar tradisional, juga menilai harga tersebut masih bisa ditoleransi. “Kalau masih di angka segini, kami pedagang kecil masih bisa bertahan tanpa langsung menaikkan harga jual,” katanya.

Secara umum, baik pedagang maupun konsumen menilai harga Minyakita di tiga pasar tradisional Batam masih relatif stabil dan terjangkau. Mereka berharap distribusi tetap lancar agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. (H-2)