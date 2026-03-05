Pemkot Kupang Beberkan Berbagai Upaya untuk Jaga Harga Pangan Stabil selama Ramadan

Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, saat berkunjung ke kantor Media Indonesia di Jakarta, Kamis (5/3/2026).(MI/Naufal Zuhdi)

PEMERINTAH Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggencarkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang dan selama Ramadan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis mengatakan pemerintah daerah memantau sejumlah komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga, terutama beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya.

“Untuk sekarang (yang harganya tinggi) mungkin lebih ke beras lalu kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya seperti cabai,” ujarnya saat ditemui di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3).

Menurutnya, salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah kota adalah memperluas pelaksanaan pasar murah di berbagai wilayah Kota Kupang. Melalui program tersebut masyarakat dapat membeli bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

“Upaya dari Pemerintah Kota Kupang tentunya kami terus melaksanakan pasar murah sehingga masyarakat juga bisa membeli kebutuhan pangan, khususnya menjelang bulan Ramadan ini dengan harga yang relatif terjangkau,” katanya.

Selain pasar murah, lanjut Serena, pemerintah kota juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat stabilisasi harga dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan selama Ramadan.

Serena menjelaskan kerja sama dilakukan dengan pengelola pasar serta sejumlah organisasi pelaku usaha, termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

“Kami bekerja sama dengan pengelola pasar lalu juga berbagai organisasi seperti Hipmi,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan bazar Ramadan yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga lebih terjangkau.

“Sehingga masyarakat Kota Kupang ketika mereka mau membeli kebutuhan-kebutuhan seperti baju Lebaran lalu juga kebutuhan pasar itu juga mereka bisa mendapatkan aksesnya yang terjangkau,” kata Serena.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Kupang berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga selama Ramadan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya menjelang Idulfitri. (E-4)