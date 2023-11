Jaringan Bioskop Cinema XXI Hadir Perdana di Kendari

JEJARING bioskop, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) berkomitmen untuk menghadirkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menonton film, termasuk dengan membuka bioskop di daerah-daerah yang potensial.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Cinema XXI meresmikan pembukaan The Park Kendari XXI. The Park Kendari XXI merupakan bioskop Cinema XXI yang hadir untuk pertama kalinya di Ibu Kota Sulawesi Tenggara itu

Bioskop yang berlokasi di lantai 2 pusat perbelanjaan dan hiburan The Park Kendari ini siap memberikan pengalaman dan kenyamanan menonton film-film favorit dengan kualitas terbaik untuk masyarakat Kendari dan sekitarnya.

"Kehadiran The Park Kendari XXI ini sejalan dengan komitmen Cinema XXI untuk membuka sekitar hampir 80 layar baru hingga akhir 2023. Sebelumnya, untuk mewujudkan komitmen tersebut, Cinema XXI juga telah membuka bioskop pertama di kota Bontang, yakni Citimall Bontang XXI, pada 12 Oktober lalu” kata Head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XXI Dewinta Hutagaol.

Cinema XXI berharap, The Park Kendari XXI tidak hanya menjadi tempat untuk menonton film, tetapi juga rumah kedua bagi masyarakat Kendari dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman.

Kehadiran The Park XXI juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif hiburan favorit bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan survei Euromonitor International pada awal tahun 2023 yang menyatakan bahwa 62% masyarakat Indonesia menilai menonton film sebagai kegiatan sosial utama, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau sahabat.

Dibukanya lokasi bioskop baru Cinema XXI di berbagai lokasi, termasuk The Park Kendari XXI tidak terlepas dari antusiasme masyarakat Indonesia untuk kembali menonton film di bioskop pascapandemi Covid-19.

"Antusiasme tersebut sejalan dengan kembali menggeliatnya industri perfilman nasional yang menghadirkan lebih banyak film-film berkualitas karya anak bangsa," imbuh Dewinta.

Berdasarkan hasil riset dari Euromonitor International per awal tahun 2023, Indonesia baru memiliki 7,6 layar per satu juta penduduk. Negara maju rata-rata memiliki 84,3 layar per satu juta penduduk (estimasi 2022) sementara Asia Tenggara rata-rata memiliki 30,2 layar per satu juta penduduk.

“Keberadaan XXI yang menjangkau hingga ke berbagai daerah akan berdampak langsung bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia. Bagi Kota Kendari sendiri, ini merupakan sebuah cerminan pesatnya perkembangan ekonomi di kota ini, sehingga investasi di bidang hiburan juga dapat merambah diharapkan tidak hanya di Kota Kendari, tetapi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus semakin menambah ragam tenant hiburan di The Park Kendari,” jelas Teges Prita Soraya, Head of Operating Property NWP Property, perusahaan induk pengelola The Park Kendari.

Setelah meresmikan secara simbolis, Asisten 2 bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Kendari Jahudding beserta jajaran pemerintah kota Kendari dan tamu undangan berkeliling meninjau sejumlah fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung.

Jahudding juga bersama-sama menonton film Budi Pekerti yang diproduksi oleh Rekata Studio bekerja sama dengan Kaninga Pictures dan telah tayang perdana di Toronto International Film Festival (TIFF) pada awal September 2023.

The Park Kendari XXI dilengkapi dengan empat Studio Deluxe. Informasi mengenai judul film beserta jadwal penayangannya di The Park Kendari XXI dapat dilihat di situs 21cineplex.com dan aplikasi m.tix. Melalui m.tix, masyarakat Kendari dapat memastikan ketersediaan dan membeli tiket film yang diinginkan.

Penonton juga bisa lebih leluasa dalam memilih jadwal, posisi kursi, menghindari antrean pembelian tiket di loket, serta melakukan pemesanan makanan dan minuman di XXI Café.

“Penonton The Park Kendari XXI juga dapat memanfaatkan beragam promo dari mitra Cinema XXI sehingga pengalaman dan kenyamanan menonton terbaik dapat dinikmati dengan harga yang lebih terjangkau,” tutup Dewinta. (Z-5)