Michael Mando Kembali Berperan Sebagai Scorpion di Film Spider-Man Keempat

Aktor Michael Mando(AFP/ARAYA DOHENY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

AKTOR Michael Mando meneruskan perannya sebagai Mac Gargan/ Scorpion di film Spider-Man setelah menunjukkan dirinya sekilas di extra scene di akhir film Spider-Man: Homecoming, yang dirilis pada 2017

Mando, melalui unggahan Instagram pribadinya, pada Minggu (3/8) mengonfirmasi kabar tersebut.

Dilansir dari SoapCentral, Rabu (6/8), Mando kedapatan mengunggah swafoto hitam putih dengan keterangan singkat, 'st!ng', merujuk pada

tato Scorpion di lehernya, dan ia juga menambahkan tagar #spiderman.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para penggemar yang antusias.

Scorpion, yang bernama asli MacDonald Mac Gargan, pertama kali muncul sebagai pelaku kriminal di film Spider-Man: Homecoming.

Adegan tersebut menunjukkan upaya Gargan untuk menemui pengguna teknologi alien, Adrian Toomes/Vulture (Michael Keaton) yang digagalkan oleh Spider-Man, yang kemudian membuat Toomes dipenjara.

Plot detail mengenai Scorpion masih dirahasiakan, tetapi kemunculan kembali karakter penjahat ikonis dari komik Marvel Spider-Man itu tentu saja menambah daya tarik film Spider-Man: Brand New Day.

Film tersebut bukan hanya menyuguhkan kembalinya Scorpion.

Jon Bernthal sebagai Punisher dan Mark Ruffalo sebagai Hulk juga dirumorkan akan kembali memerankan karakter masing-masing.

Aktor Tom Holland tentunya akan kembali sebagai Spider-Man, ditemani Zendaya sebagai MJ dan Jacob Batalon sebagai Ned.

Para pemeran baru seperti Sadie Sink dan Liza Colen-Zayas juga dirumorkan bergabung dalam film keempat Spider-Man itu.

Spider-Man: Brand New Day akan melanjutkan kisah setelah Spider-Man: No Way Home, saat dunia telah melupakan identitas Peter Parker.

Sutradara Destin Daniel Cretton, dengan naskah dari Chris McKenna dan Erik Sommers, akan membawa penonton dalam petualangan baru yang penuh aksi.

Bocoran foto dan video di lokasi syuting di Glasgow, Skotlandia yang bocor di akun X telah memperlihatkan visual kostum baru bertopeng Spider-Man akan dikenakan oleh Holland. (Ant/Z-1)