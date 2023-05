Promo Paket Pernikahan Dari Vue Palace ARTOTEL Curated Bandung

ANDA hendak mewujudkan pernikahan impian pada Mei ini? Tidak salah jika Anda memilih Vue Palace Artotel Curated Bandung.

Salah satu hotel bintang 4 di Kota Bandung yang dikelola Artotel Group ini memberikan promo terbaik untuk wedding package.

Promo wedding package Vue Palace ARTOTEL Curated memberikan 3 (tiga) pilihan terbaik, yakni: The Blissful Wedding, The Rustic Romance Wedding, dan The Royal Wedding.

Dengan harga paket mulai dari Rp12.500.000, Anda sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap.

Hassanudin General Manager Vue Palace ARTOTEL Curated mengatakan untuk penyelenggaraan pernikahan, Vue Palace ARTOTEL Curated sangat cocok bagi Anda. "Dengan berbagai fasilitas yang ada dan varian hidangan yang dimasak oleh chef profesional, pernikahan Anda menjadi lebih meriah.”

Di samping promo wedding package, Vue Palace ARTOTEL Curated dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, gym, dan spa.

Hotel ini juga menawarkan paket menginap staycation dengan harga mulai dari Rp650.000 nett per kamar. Paket ini sudah termasuk breakfast untuk 2 orang di The Palace Restaurant untuk tipe kamar studio 25.

Penawaran menarik ini dapat dipesan melalui website resmi

di https://artotelgroup.com/hotels/curated-collections/vue-palace

dan dapat dipesan melalui nomor telepon +6222 4266 299, Whatsapp +62 821 1818 1110, atau dapat melalui Instagram @vuepalace.artotelcurated. (N-2)