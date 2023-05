Tanoto Foundation Bantu Turunkan Angka Stunting di NTT

TANOTO Foundation membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerah itu selama empat tahun ke depan.

Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation, Eddy Henry mengatakan, program penurunan stunting pada tahun pertama difokuskan di dua kabupaten yaitu Kupang dan Sumba Barat.

"Kita membuat satu konsorsium untuk menggalang dana, dan dibuat menjadi program," kata Eddy Henry kepada wartawan sesuai audiens bersama Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi di Kupang, Kamis (4/5).

Eddy bersama mitra kementerian dan lembaga bertemu wakil gubernur untuk melaporkan tentang program pengentasan stunting yang akan dijalankan di NTT tersebut.

Menurutnya, program ini antara lain menyasar peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, memantau akses kepada layanan gizi terutama bagi remaja serta palayanan pasangan usia subur dan keluarga stunting.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam program ini seperti BKKBN, Bank Central Asia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara.

Selain program penanganan stunting tersebut, menurut Eddy, tahun lalu, Tanoto membangun sarana air bersih di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta peningkatan kapasitas bagi tenaga pendamping keluarga di setiap desa.

Chief of Party Program Patnership to Accelerate Stunting Reduction In Indonesia (PASTI), Maria Juliana Dejanti Akaratmi menambahkan pada tahun kedua program pengentasan stunting tersebut akan bertambah lagi dua kabupaten.

Menurut Maria, target penurunan stunting di NTT sama seperti target yang ditetapkan pemerintah. "Jadi program ini bernama PASTI, donornya tidak hanya Tanoto Foundation tapi partnership," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Josef Nae Soi mengatakan, per Februari 2023, angka stunting di NTT sebesar 15,7%. "Mudah-mudahan sudah mendekati angka 14% seperti target nasional," ujarnya. (A-2)