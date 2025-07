Tanoto Foundation Cetak Pemimpin Masa Depan Lewat Tanoto Scholars Gathering 2025

(Dok. Tanoto Foundation) (Dok. Tanoto Foundation) (Dok. Tanoto Foundation) (Dok. Tanoto Foundation) (Dok. Tanoto Foundation)

Lulusan perguruan tinggi kini menjadi kelompok dengan angka pengangguran tertinggi, mencerminkan krisis kesiapan menghadapi dunia kerja. Melalui program TELADAN dan forum Tanoto Scholars Gathering 2025, Tanoto Foundation membekali generasi muda agar tak hanya kompeten, tetapi juga relevan dan berdaya guna.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional sebesar 4,76%, dengan 5,25% di antaranya berasal dari lulusan perguruan tinggi. Ini menandakan adanya kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Di tengah era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), gelar akademis saja tak lagi cukup. Dunia memerlukan pemimpin muda yang cakap secara teknis, kuat secara sosial, dan adaptif terhadap perubahan.

Tanoto Foundation hadir menjawab tantangan ini melalui program unggulannya, TELADAN (Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan) — program beasiswa kepemimpinan bagi mahasiswa S1 dari 10 perguruan tinggi mitra. Tak sekadar dukungan biaya pendidikan, program ini membekali para Tanoto Scholars dengan pelatihan kepemimpinan berjenjang selama tujuh semester.

Baca juga : Rumah Anak SIGAP Ponoragan: Ruang Aman untuk Tumbuh dan Berkembang

Tanoto Scholars Gathering 2025: Menjadi Teladan Kebaikan

Salah satu tonggak utama dalam perjalanan para Tanoto Scholars adalah Tanoto Scholars Gathering (TSG) — forum tahunan yang mempertemukan para penerima beasiswa dari seluruh Indonesia untuk belajar, berjejaring, dan memperkuat karakter kepemimpinan.

TSG 2025 digelar pada 24–26 Juli di Komplek RAPP, Pangkalan Kerinci, Riau, dihadiri 291 peserta dari IPB University, Universitas Indonesia, ITB, UGM, Undip, dan tujuh universitas mitra lainnya.

CEO Tanoto Foundation, Benny Lee, menegaskan, “Melalui tema Becoming the Champion of Good, kami ingin setiap Tanoto Scholar tak hanya menjadi pemimpin yang berprestasi, tetapi juga panutan dalam menebar dampak positif bagi sekitarnya.”

Baca juga : Hangatnya Cinta Ayah: Belajar Bersama Anak di Hari Anak Nasional

Senada dengan itu, COO RAPP Eduward Ginting menekankan bahwa Tanoto Scholars adalah para champions terpilih. “Tanggung jawab kalian bukan hanya pada lingkungan kampus, tapi pada bangsa ini,” ujarnya.

Inspirasi dari Para Pemimpin Bangsa

TSG 2025 menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang berbagi pengalaman dan nilai-nilai kepemimpinan berdaya guna:

Veronica Tan (Wakil Menteri PPPA) menekankan pentingnya feeding positivity dan membangun diri lewat lingkungan, literasi, dan media yang membangun. “Akal tanpa budi hanyalah sia-sia,” pesannya.

Prof. Brian Yuliarto (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) menegaskan bahwa masa kuliah adalah golden time untuk membangun karakter dan jejaring. Ia membagikan 12 karakter kunci untuk sukses, termasuk tekad, disiplin, intuisi, dan kekuatan bawah sadar.

Angkie Yudistia (CEO Thisable Enterprise) menekankan pentingnya menciptakan peluang dari keterbatasan dan membangun empati, inklusivitas, serta kolaborasi sebagai prinsip kepemimpinan masa depan.

Belajar Langsung dari Praktik Keberlanjutan

Selain sesi inspiratif, peserta TSG juga mengikuti kunjungan industri ke unit bisnis grup RGE milik pendiri Tanoto Foundation, belajar tentang keberlanjutan dan praktik bisnis yang berdampak. Mereka juga mengikuti experiential workshop dan kegiatan outbound yang memperkuat kemampuan kerja tim dan pemecahan masalah.

Beasiswa TELADAN Kembali Dibuka

Pendaftaran Program Beasiswa TELADAN 2026 dibuka mulai 1 Juli hingga 7 September 2025, untuk mahasiswa semester pertama dari 10 perguruan tinggi mitra. Tahun ini, mahasiswa penerima KIP-Kuliah juga dapat mendaftar.

Manfaat bagi penerima:

Pelatihan kepemimpinan terstruktur 7 semester

Dukungan untuk kompetisi, konferensi, sertifikasi, magang, riset, dan program internasional

Akses ke jaringan alumni Tanoto Foundation di Indonesia dan dunia

Daftar sekarang di: bit.ly/JadiTELADAN2026. (RO/Z-10)