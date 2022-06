Tiba Besok Sore, Jenazah Eril Langsung Dibawa ke Bandung

KEMENTERIAN Luar Negeri mengatakan jenazah Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) tengah diterbangkan dari Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu (11/6) pukul 10.10 waktu setempat atau Pukul 15.10 WIB dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu, (12/6) Juni 2022 pukul 15.45 WIB.

"Jenazah Eril akan terbang dalam satu flight dengan Bapak (Gubernur Jawa Barat) Ridwan Kamil dan keluarga," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha dalam konferensi pers virtual, Sabtu (11/6).

Baca juga: Ridwan Kamil Haturkan Terima Kasih pada Guru SD Penemu Jasad Eril

Menurut dia, Ridwan Kamil didampingi pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bern di Bandara Zurich. Jenazah Eril akan dibawa langsung dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung melalui jalur darat.

Menurut dia, jenazah eril akan disemayamkan di rumah duka setibanya di Bandung sekitar pukul 22.00-23.00 WIB. Setelah itu akan disholatkan dan masyarakat dapat mengikutinya sebelum kemudian dimakamkan di hari berikutnya, Senin (13/6).

"Kita doakan bersama kiranya proses kepulangan jenazah ananda Eril dapat berlangsung lancar hingga nanti proses pemakaman. Sekali lagi atas nama Kementerian Luar Negeri, kami sampaikan duka cita kami yang mendala," pungkasnya.

Eril merupakan putra sulung Ridwan Kamil. Ia dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss pada Kamis, 26 Mei 2022.

Jenazah Eril ditemukan pada Kamis, 8 Juni 2022 di bendungan Engelhade. Setelah melalui proses forensik dan cek DNA, jasad yang ditemukan kepolisian Bern diidentifikasi sebagai Eril.

Rencananya jenazah Eril akan disemayamkan di tempat khusus. Ayahnya, Ridwan Kamil telah mengungkapkan lokasi peristirahatan terakhir sang putra di sebuah masjid yang didesain sendiri olehnya yang diberi nama Al Mumtadz.

"Dear Eril, rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, Masjid ini dinamai seperti namamu," tulis Ridwan Kamil di akun media sosialnya.

"Masjid Al Mumtadz. Yang artinya terbaik. Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu. Eril, today is Saturday. It is a good day to go home," pungkasnya. (OL-6)