Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

5–10 Hari Lagi, Misteri Anak Lisa Mariana Akan Terjawab Lewat Tes DNA

Siti Yona Hukmana
08/8/2025 22:14
5–10 Hari Lagi, Misteri Anak Lisa Mariana Akan Terjawab Lewat Tes DNA
Selebgram Lisa Mariana.(ANTARA/Rubby Jovan)

MANTAN Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana, dan anak berinisial CA telah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan identitas ayah biologis CA.

Kepala Biro Laboratorium Medik dan Kedokteran Kepolisian (Labdokkes) Pusdokkes Polri, Brigjen Sumy Hastry Purwanti, menyebut hasil tes akan keluar dalam waktu 5 hingga 10 hari.

Sumy tidak merinci rangkaian tes DNA yang dilakukan. Namun, ia memastikan sampel darah dan air liur dari ketiganya telah dibawa ke laboratorium DNA Pusdokkes Polri untuk dianalisis.

Baca juga : Ridwan Kamil Sebut Tes DNA Merupakan Insiatifnya Agar Kasus tidak Berlarut

"(Uji) di lab DNA Pusdokkes Polri," kata Sumy, Jumat (8/8).

Pengambilan sampel dilakukan Kamis (7/8 di Gedung Bareskrim Polri. Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tidak dipertemukan selama proses berlangsung. Lisa dan CA diperiksa di lantai 16, sementara Ridwan Kamil di lantai 15, sesuai arahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber.

Komentar Ridwan Kamil dan Lisa Mariana setelah Tes DNA

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengaku tes DNA ini merupakan inisiatifnya agar persoalan cepat terselesaikan. 

Baca juga : Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Tes DNA, Tapi tidak Saling Bertemu

"Jadi kita berinisiatif biar ga berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya," kata Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8).

Di sisi lain, Lisa Mariana tetap yakin hasil tes akan membuktikan klaimnya bahwa Ridwan Kamil adalah ayah dari anaknya berinsial CA. Ia hanya meminta proses dilakukan secara jujur dan transparan. 

"Asal ya sportif aja ya, berjalan dengan lancar," ujar Lisa usai selesai memberikan sampel darah dan air liur.

Kasus ini bermula dari tudingan Lisa Mariana yang mengaku dihamili Ridwan Kamil setelah bertemu di sebuah hotel di Palembang pada Juni 2021. Ridwan Kamil kemudian melaporkannya ke Bareskrim Polri pada 11 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Penyidik Direktorat Siber kini telah meningkatkan kasus ke tahap penyidikan. Tujuh orang telah diperiksa, terdiri dari enam saksi dan satu terlapor, yakni Lisa Mariana. (P-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved