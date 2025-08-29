KPK Yakin Lisa Mariana Menerima Uang Pengadaan Iklan BJB

Ilustrasi.(MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa lagi Selebgram Lisa Mariana (LM), sebagai saksi kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank BJB. Permintaan keterangan dilakukan untuk menelusuri aliran dana.

“Kemudian saudara LM, ini kaitannya kami sedang menelusuri menggunakan (metode) follow the money, dan follow the asset, ini terhadap orang-orang,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/8).

Asep mengatakan, masalah dalam kasus ini adalah karena adanya selisih dalam pembayaran iklan BJB ke media masa. Uang yang lebih bukan dikembalikan, namun, malah dijadikan dana non-budgeter.

“Yang seharusnya misalkan Rp10 juta, ternyata dibayarkan ke sananya, yang pastinya itu hanya Rp5 juta. Nah, yang lebihnya digunakan untuk dana non-budgeter,” ucap Asep.

Dana non-budgeter digunakan untuk sejumlah keperluan para tersangka. Termasuk juga mengalir ke sejumlah orang, salah satunya diduga kepada Lisa Mariana.

“Nah, ini sedang berantai nih, dari yang sudah ditetapkan jadi tersangka mengalir kepada si A, si A kemudian mengalir diberikan lagi kepada si B, ini sudah layer berikutnya,” ujar Asep.

Asep enggan memerinci sosok orang yang mengalirkan uang rasuah BJB kepada Lisa. Publik dipersilakan berspekulasi, meski KPK belum memberikan keterangan resmi.

“Kalau ditanya layernya siapa (orang yang berikan uang ke Lisa), ya pasti rekan-rekan yang sudah tahu ini mengalir dari siapa, ke mana,” kata Asep.

Lisa mengaku telah menerima dana terkait perkara ini. Uang yang masuk ke kantongnya disebut berkaitan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meski bukan tersangka dalam kasus ini.

“Saya menjadi saksi pemeriksaan BJB Ridwan Kamil, ya,” kata Lisa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus 2025.

Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil.

“Saya enggak bisa sebut nominalnya ya,” ucap Lisa.

Lisa mengaku menerima uang itu untuk kebutuhan anaknya. Dia mengeklaim telah kooperatif kepada penyidik KPK.

“Ya kan (uangnya) buat anak saya,” ujar Lisa. (Can/P-3)