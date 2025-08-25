KPK: Keterangan Lisa Merupakan Awal Mula Pemeriksaan Ridwan Kamil

Selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (kanan depan) saat tiba di kompleks Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (22/8)(ANTARA/Rio Feisal)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan lebih dulu memanggil Selebgram Lisa Mariana (LM) ketimbang eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), terkait kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank BJB. Keterangan Lisa dipakai untuk mendalami peran RK.

“Jadi begini, yang bersangkutan (Lisa), kita minta keterangan terlebih dahulu adalah merupakan langkah awal atau persiapan kita juga akan meminta keterangan kepada saudara RK tentunya,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 25 Agustus 2025.

Asep menjelaskan, KPK mau mencari bahan keterangan dari sejumlah pihak sebelum memeriksa RK. Salah satunya adalah dari Lisa, yang sudah diperiksa, beberapa waktu lalu.

“Kemudian ada informasi bahwa juga diduga aliran kepada saudara LM ini, makanya penyidik memanggil saudara LM untuk dikonfirmasi kebenarannya,” ucap Asep.

Keterangan dari Lisa nantinya akan dikonfirmasi kepada RK. Terbilang, kata Asep, Lisa mengaku menerima uang terkait perkara, yang berkaitan dengan RK.

“Ini kan baru sebelah pihak nih, dari saudara LM, kita akan konfirmasi juga kepada saudara RK. Nah itu,” ujar Asep.

Pemeriksaan RK untuk pendalaman keterangan Lisa dinilai penting. Tujuannya untuk mengetahui alur perintah atas penggunaan uang di BJB ini. “Perintah atau belum ya nanti kita akan konfirmasi kepada pihak,” ujar Asep.

Lisa mengaku telah menerima dana terkait perkara ini. Uang yang masuk ke kantongnya disebut berkaitan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meski bukan tersangka dalam kasus ini.

“Saya menjadi saksi pemeriksaan BJB Ridwan Kamil, ya,” kata Lisa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus 2025.

Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil. “Saya enggak bisa sebut nominalnya ya,” ucap Lisa.

Lisa mengaku menerima uang itu untuk kebutuhan anaknya. Dia mengeklaim telah kooperatif kepada penyidik KPK. “Ya kan (uangnya) buat anak saya,” ujar Lisa. (Can/P-1)