Candra Yuri Nuralam
25/8/2025 15:04
KPK Gali Peran Ridwan Kamil dalam Skandal Dana Non-Budgeter BJB lewat Lisa Mariana
Pemeriksaan Lisa Mariana.(Dok. MGN)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa selebgram Lisa Mariana (LM) pada Jumat, 22 Agustus 2025. Pemeriksaan ini menyoroti aliran dana non-budgeter yang terkait dugaan korupsi proyek iklan di PT Bank BJB.

“Pemeriksaan saksi LM merupakan bagian dari upaya KPK menelusuri aliran dana non-budgeter, termasuk peruntukan dan penerimanya,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Senin, 25 Agustus 2025.

Menurut Budi, dana non-budgeter berasal dari proyek pengadaan iklan BJB namun justru digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. “Dana tersebut diduga mengalir ke sejumlah orang. Kami masih mendalami siapa saja penerimanya,” tegasnya.

Baca juga : Rampung Diperiksa, Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil untuk Anak

KPK mengapresiasi sikap kooperatif Lisa. Namun, pemeriksaan belum rampung dan akan dilanjutkan.

Dalam keterangannya, Lisa mengakui menerima uang terkait perkara ini. Dana tersebut dikaitkan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meski yang bersangkutan tidak berstatus tersangka.

“Saya diminta jadi saksi terkait BJB dan Ridwan Kamil,” ungkap Lisa usai diperiksa, Jumat, 22 Agustus 2025.

Baca juga : Lisa Mariana Akan Diperiksa KPK Terkait Korupsi BJB

Lisa enggan merinci jumlah dana yang diterima. Ia hanya menyebut sebagian pertanyaan penyidik menyinggung aliran dana dari Ridwan Kamil.

“Saya tidak bisa sebut nominalnya,” katanya.

Lisa beralasan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan anaknya. “Ya kan untuk anak saya,” ujarnya.



Editor : Gana Buana
