Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Polri: Hasilnya Keluar 5-10 Hari

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil .(MI)

MANTAN Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana, dan anaknya berinisial CA selesai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta.

Hasil tes genetik untuk memastikan ayah biologis CA akan keluar paling cepat lima hari. "Kurang lebih 5-10 hari," kata Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti kepada Metrotvnews.com, Jumat (8/8).

Sumy tidak menjelaskan rangkaian tes DNA yang dilakukan. Namun, dia menyebut sampel darah dan air liur Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak berinisial CA telah dibawa ke laboratorium Pusdokkes untuk diuji. "(Uji) di lab DNA Pusdokkes Polri," ujar Sumy.

Pengambilan sampel darah dan air liur terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak CA dilakukan oleh tim Pusdokkes Polri di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis, (7/8). Sebelum pengambilan sampel, mereka terlebih dahulu menandatangani surat tindakan medis.

Pengambilan sampel darah dan air liur disaksikan oleh masing-masing pihak baik dari kubu Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Meski dalam satu gedung, keduanya tidak dipertemukan Polri.

Pasalnya, Lisa Mariana dan anaknya melakukan pengambilan sampel darah di lantai 16 sedangkan Ridwan Kamil di lantai 15. Hal itu berdasarkan arahan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengakui sebagai pihak yang mengajukan permohonan tes DNA kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Inisiatif itu dilakukan agar kasus tidak berlarut-larut.

"Jadi kita berinisiatif biar ga berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya," kata Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8).

Sementara itu, Lisa Mariana meyakini bahwa hasil tes DNA nantinya menyatakan Ridwan Kamil adalah ayah dari anaknya berinsial CA. Namun, ia meminta tes DNA tidak dilakukan dengan rekayasa.

"Enggak (hasilnya negatif). Asal ya sportif aja ya bang ya, berjalan dengan lancar," ujar Lisa usai selesai memberikan sampel darah dan air liur.

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, tengah menyelidiki kasus pencemaran nama baik atas tudingan Lisa Mariana telah dihamili Ridwan Kamil. Lisa mengaku hamil setelah bertemu Ridwan Kamil di Hotel Wyndham Palembang selama 3 hari 2 malam pada Juni 2021.

Penyelidikan berbekal laporan dari Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana pada Jumat malam, 11 April 2025, yang teregister dengan laporan polisi (LP) nomor: LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

Lisa dipersangkakan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 dan/atau Pasal 48 Ayat (1), (2) Jo Pasal 32 Ayat (1), (2) dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, artinya polisi mengantongi unsur pidana. Penyidik tengah mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Total sudah tujuh orang diperiksa, enam saksi dan seorang terlapor, yakni Selebgram Lisa Mariana. (Yon/P-2)