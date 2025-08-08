Lisa Mariana Harap Tes DNA tak Direkayasa, Ridwan Kamil Minta Segera Tuntas

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan penyidik di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8) .(Metrotvnews/Siti Yona Hukmana)

MANTAN Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana menjalani tes DNA di di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Tes DNA ini dilakukan sebagai proses kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil ke Lisa Mariana.

Dalam kasus ini, Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 51 juncto Pasal 35, Pasal 48 juncto Pasal 32, dan Pasal 45 juncto Pasal 27a UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Ridwan Kamil merasa dirugikan karena disebut telah mengandung dan melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan Lisa Mariana. Lisa mengaku proses tes DNA dapat berjalan lancar dan tidak ada rekayasa.

"Doakan saja yang terbaik, semoga semuanya berjalan dengan lancar tidak ada rekayasa,” kata Lisa sesaat sebelum masuk ke gedung Bareskrim.

Sedangkan Ridwan Kamil mengaku menempuh proses hukum agar isu Lisa mengandung dan melahirkan anaknya tersebut tidak berlarut-larut. Ia mengaku tidak ingin isu tersebut dikonsumsi publik.

"Jadi kita berinisiatif biar enggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” kata Ridwan Kamil.

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan, ya,” tambahnya. (Faj/P-2)