Pusri Tingkatkan Inovasi Baru dan Digitalisasi

PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) raih penghargaan untuk Kategori Anak Perusahaan BUMN. Adapun penghargaan itu untuk kategori Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan kategori khusus yaitu CEO Consistent Growth on Productivity pada ajang 11th Anugerah BUMN 2022 yang berlangsung di JW Mariott Hotel Jakarta, belum lama ini.

Penghargaan yang diraih ini merupakan salah satu hasil dari transformasi bisnis yang tengah dilakukan oleh Pusri untuk terus tumbuh dan berkontribusi terutama dalam program ketahanan pangan nasional.

Mengusung tema 'Transformasi Tata Kelola BUMN Membangun Keseimbangan Bisnis', hadir langsung menerima penghargaan ini, Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh yang pada ajang ini menerima CEO Consistent Growth on Productivity.

"Penghargaan yang berhasil kami dapatkan pada ajang ini, tentunya bukan hanya pencapaian saya pribadi. Namun ini merupakan hasil kerja keras serta kedisiplinan dan integritas dari Insan Pusri yang memiliki visi dan misi yang sama,", terang Tri.

Tri menambahkan bahwa penghargaan ini akan menjadi semangat dan energi bagi Insan Pusri untuk terus bekerja dengan baik sesuai ketentuan perusahaan dengan tetap mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Anugerah BUMN yang diselenggarakan oleh BUMN Track dan didukung oleh PPM Manajemen ini merupakan ajang untuk memberikan apresiasi kepada para CEO dan perusahaan BUMN yang telah berkiprah bagi pertumbuhan kinerja perusahaan. Terutama di masa pandemi, BUMN berhasil survive dan terus memberikan kontribusi bagi negeri.

Sebelumnya sebanyak 90 perusahaan yang terdiri dari berbagai sektor usaha ikut berpartisipasi pada ajang ini, yang selanjutnya diseleksi menjadi 66 perusahaan yang lolos dan melaksanakan presentasi. Selanjutnya pada tahap terakhir proses seleksi, sebanyak 39 Direktur Utama BUMN dan Anak Perusahaan BUMN melaksanakan wawancara bersama Dewan Juri.

Pada Tahun 2021 dibawah kepemimpinan Tri Wahyudi Saleh, serangkaian kinerja positif telah dilakukan Pusri. Diantaranya inovasi produk berupa telah di launching-nya Produk NPK Kopi dan NPK Singkong, mengimplementasikan digitalisasi di seluruh elemen bisnis perusahaan serta transformasi dalam proses bisnis dan produksi.

"Seluruh usaha kami untuk mencapai Pusri Maju 2025, akan terus dilaksanakan. Agar Pusri dapat terus mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan nasional. Semangat ini akan terus kami gaungkan ke semua insan Pusri dan di semua level manajemen, melalui Gerakan Lampaui Target (GLT) dengan semangat One Team, One Target and One Trillion," pungkasnya. (OL-13)

