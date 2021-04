Harga Berbagai Bahan Pokok di Cianjur Stabil

HARGA berbagai komoditas kebutuhan masyarakat di Pasar Induk Cianjur, Jawa Barat, terpantau stabil. Kondisi tersebut berlangsung sejak memasuki awal Ramadan.

Staf pelaksana Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, Saprudin, menjelaskan hingga memasuki hari ke-9 Ramadan berbagai harga komoditas kebutuhan masyarakat mulai berangsur turun. Kondisi tersebut dimungkinkan karena permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas juga ikut turun.

"Untuk sementara, perkembangan harga di Pasar Induk Cianjur masih stabil dari hari pertama puasa hingga hari ke-9," kata Saprudin, Rabu (21/4).

Harga daging ayam broiler yang sempat melonjak mencapai Rp45 ribu per kg sebelum masuk Ramadan, kini di kisaran Rp40 ribu per kg. Terjadi penurunan, tetapi harga komoditas tersebut masih di atas normal. "Harga daging ayam itu normalnya kisaran Rp32 ribu-Rp33 ribu per kilogram," ungkapnya.

Demikian juga harga daging sapi yang sempat tembus di kisaran Rp130 ribu, saat ini di kisaran Rp110 ribu-Rp120 ribu per kilogram. Sedangkan harga komoditas beras, hingga saat ini masih cukup stabil. "Beras jenis medium kisaran Rp10 ribu dan jenis premium di kisaran Rp11 ribu per kilogram," ungkap Saprudin.

H Emus, pedagang di Pasar Induk Cianjur, menuturkan harha hampir semua komoditas kebutuhan masyarakat rata-rata turun. Emus mengaku sejak memasuki awal Ramadan, permintaan ikut menurun.

"Kalau sebelumnya sih memang ramai sehingga harga-harga juga naik karena permintaan meningkat. Kalau sekarang mah harga turun karena permintaan juga turun," terang Emus. (OL-15)