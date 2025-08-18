Mengenal Jawa Barat: 27 Kabupaten dan Kota Beserta Julukannya

Headline
PROVINSI Jawa Barat, yang dikenal sebagai Tatar Sunda, adalah salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Terletak di bagian barat Pulau Jawa, provinsi ini memiliki 27 wilayah administratif, terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Setiap daerah di Jawa Barat memiliki julukan unik yang mencerminkan kekhasan budaya, sejarah, atau ciri khas lokalnya. Mari kita jelajahi daftar lengkap kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya!
Jawa Barat adalah provinsi yang kaya akan budaya, alam, dan sejarah. Dengan ibu kota di Kota Bandung, provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 35.377,76 km persegi dan penduduk lebih dari 43 juta jiwa. Dari pegunungan hingga pantai, Jawa Barat menawarkan pesona yang beragam, mulai dari wisata alam hingga kuliner khas.
Berikut adalah daftar lengkap 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat, diurutkan berdasarkan abjad, beserta julukan yang melekat pada masing-masing daerah:
Julukan: Kota Priangan
Kabupaten Bandung terkenal dengan keindahan alamnya, seperti Lembang dan Ciwidey, yang menjadi destinasi wisata populer di Jawa Barat.
Julukan: Kota Parahyangan
Daerah ini menawarkan pesona alam pegunungan dan wisata modern seperti Floating Market.
Julukan: Kota Industri
Berdekatan dengan Jakarta, Kabupaten Bekasi dikenal sebagai pusat industri di Jawa Barat.
Julukan: Kota Hujan
Kabupaten Bogor memiliki banyak destinasi wisata, seperti Kebun Raya Bogor dan Puncak.
Julukan: Kota Karuhun, Kota Galendo
Ciamis kaya akan sejarah budaya Sunda dan terkenal dengan makanan khas galendo.
Julukan: Kota Bunga
Cianjur dikenal dengan keindahan bunga dan beras pandanwangi yang harum.
Julukan: Kota Wali
Cirebon memiliki warisan budaya keraton dan kuliner khas seperti empal gentong.
Julukan: Swiss van Java, Kota Dodol
Garut terkenal dengan dodolnya dan pemandangan alam seperti Gunung Papandayan.
Julukan: Kota Mangga
Indramayu terkenal dengan produksi mangga yang manis dan berkualitas.
Julukan: Kota Industri, Kota Lumbung Padi
Karawang adalah pusat industri dan penghasil beras terbesar di Jawa Barat.
Julukan: Kota Kuda
Kuningan memiliki tradisi pacuan kuda dan wisata alam seperti Telaga Remis.
Julukan: Kota Angin
Majalengka dikenal dengan Bandara Kertajati dan wisata alamnya.
Julukan: Surga Pantai Selatan Jawa
Pangandaran terkenal dengan pantai indah dan konservasi penyu.
Julukan: Kota Rengasdengklok, Kota Air
Purwakarta memiliki sejarah kemerdekaan dan waduk Jatiluhur.
Julukan: Kota Nanas
Subang terkenal dengan produksi nanas yang manis dan berkualitas.
Julukan: Kota Santri
Sukabumi memiliki banyak pesantren dan wisata alam seperti Geopark Ciletuh.
Julukan: Kota Tahu, Kota Buludru
Sumedang terkenal dengan tahu sumedang dan tekstil buludru.
Julukan: Kota Santri
Tasikmalaya dikenal dengan kerajinan tangan dan budaya pesantren.
Julukan: Kota Kembang, Paris van Java
Kota Bandung adalah pusat budaya, mode, dan kuliner di Jawa Barat.
Julukan: Gerbang Pasundan, Patroman
Kota Banjar merupakan pintu masuk ke wilayah Priangan Timur.
Julukan: Kota Patriot
Bekasi memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan dan perkembangan pesat.
Julukan: Kota Hujan
Kota Bogor terkenal dengan Istana Bogor dan kuliner asinan.
Julukan: Kota Tentara, Kota Hijau
Cimahi memiliki banyak institusi militer dan suasana asri.
Julukan: Kota Udang
Kota Cirebon terkenal dengan kuliner seafood dan batik trusmi.
Julukan: Kota Belimbing
Depok dikenal dengan buah belimbing dan perkembangan pendidikannya.
Julukan: Kota Selam
Kota Sukabumi memiliki sejarah panjang dan wisata alam yang menarik.
Julukan: Kota Santri
Kota Tasikmalaya adalah pusat pendidikan Islam dan kerajinan payung.
Julukan setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat mencerminkan identitas dan keunikan daerah tersebut. Misalnya, julukan "Kota Kembang" untuk Bandung menunjukkan keindahan dan keragaman budayanya, sedangkan "Kota Mangga" untuk Indramayu menonjolkan hasil pertanian unggulannya. Julukan ini juga membantu mempromosikan pariwisata dan produk lokal, membuat Jawa Barat semakin dikenal.
Jawa Barat adalah provinsi yang penuh warna dengan 27 kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pesona dan julukan unik. Dari "Kota Kembang" hingga "Surga Pantai Selatan Jawa," setiap daerah menawarkan cerita dan daya tarik sendiri. Jelajahi Jawa Barat untuk merasakan kekayaan budaya, alam, dan kulinernya!
