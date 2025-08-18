Mengenal Jawa Barat: 27 Kabupaten dan Kota Beserta Julukannya

Mengenal Jawa Barat(Freepik)

PROVINSI Jawa Barat, yang dikenal sebagai Tatar Sunda, adalah salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Terletak di bagian barat Pulau Jawa, provinsi ini memiliki 27 wilayah administratif, terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Setiap daerah di Jawa Barat memiliki julukan unik yang mencerminkan kekhasan budaya, sejarah, atau ciri khas lokalnya. Mari kita jelajahi daftar lengkap kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya!

Sekilas tentang Jawa Barat

Jawa Barat adalah provinsi yang kaya akan budaya, alam, dan sejarah. Dengan ibu kota di Kota Bandung, provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 35.377,76 km persegi dan penduduk lebih dari 43 juta jiwa. Dari pegunungan hingga pantai, Jawa Barat menawarkan pesona yang beragam, mulai dari wisata alam hingga kuliner khas.

Daftar 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Berikut adalah daftar lengkap 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat, diurutkan berdasarkan abjad, beserta julukan yang melekat pada masing-masing daerah:

1. Kabupaten Bandung

Julukan: Kota Priangan

Kabupaten Bandung terkenal dengan keindahan alamnya, seperti Lembang dan Ciwidey, yang menjadi destinasi wisata populer di Jawa Barat.

2. Kabupaten Bandung Barat

Julukan: Kota Parahyangan

Daerah ini menawarkan pesona alam pegunungan dan wisata modern seperti Floating Market.

3. Kabupaten Bekasi

Julukan: Kota Industri

Berdekatan dengan Jakarta, Kabupaten Bekasi dikenal sebagai pusat industri di Jawa Barat.

4. Kabupaten Bogor

Julukan: Kota Hujan

Kabupaten Bogor memiliki banyak destinasi wisata, seperti Kebun Raya Bogor dan Puncak.

5. Kabupaten Ciamis

Julukan: Kota Karuhun, Kota Galendo

Ciamis kaya akan sejarah budaya Sunda dan terkenal dengan makanan khas galendo.

6. Kabupaten Cianjur

Julukan: Kota Bunga

Cianjur dikenal dengan keindahan bunga dan beras pandanwangi yang harum.

7. Kabupaten Cirebon

Julukan: Kota Wali

Cirebon memiliki warisan budaya keraton dan kuliner khas seperti empal gentong.

8. Kabupaten Garut

Julukan: Swiss van Java, Kota Dodol

Garut terkenal dengan dodolnya dan pemandangan alam seperti Gunung Papandayan.

9. Kabupaten Indramayu

Julukan: Kota Mangga

Indramayu terkenal dengan produksi mangga yang manis dan berkualitas.

10. Kabupaten Karawang

Julukan: Kota Industri, Kota Lumbung Padi

Karawang adalah pusat industri dan penghasil beras terbesar di Jawa Barat.

11. Kabupaten Kuningan

Julukan: Kota Kuda

Kuningan memiliki tradisi pacuan kuda dan wisata alam seperti Telaga Remis.

12. Kabupaten Majalengka

Julukan: Kota Angin

Majalengka dikenal dengan Bandara Kertajati dan wisata alamnya.

13. Kabupaten Pangandaran

Julukan: Surga Pantai Selatan Jawa

Pangandaran terkenal dengan pantai indah dan konservasi penyu.

14. Kabupaten Purwakarta

Julukan: Kota Rengasdengklok, Kota Air

Purwakarta memiliki sejarah kemerdekaan dan waduk Jatiluhur.

15. Kabupaten Subang

Julukan: Kota Nanas

Subang terkenal dengan produksi nanas yang manis dan berkualitas.

16. Kabupaten Sukabumi

Julukan: Kota Santri

Sukabumi memiliki banyak pesantren dan wisata alam seperti Geopark Ciletuh.

17. Kabupaten Sumedang

Julukan: Kota Tahu, Kota Buludru

Sumedang terkenal dengan tahu sumedang dan tekstil buludru.

18. Kabupaten Tasikmalaya

Julukan: Kota Santri

Tasikmalaya dikenal dengan kerajinan tangan dan budaya pesantren.

19. Kota Bandung

Julukan: Kota Kembang, Paris van Java

Kota Bandung adalah pusat budaya, mode, dan kuliner di Jawa Barat.

20. Kota Banjar

Julukan: Gerbang Pasundan, Patroman

Kota Banjar merupakan pintu masuk ke wilayah Priangan Timur.

21. Kota Bekasi

Julukan: Kota Patriot

Bekasi memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan dan perkembangan pesat.

22. Kota Bogor

Julukan: Kota Hujan

Kota Bogor terkenal dengan Istana Bogor dan kuliner asinan.

23. Kota Cimahi

Julukan: Kota Tentara, Kota Hijau

Cimahi memiliki banyak institusi militer dan suasana asri.

24. Kota Cirebon

Julukan: Kota Udang

Kota Cirebon terkenal dengan kuliner seafood dan batik trusmi.

25. Kota Depok

Julukan: Kota Belimbing

Depok dikenal dengan buah belimbing dan perkembangan pendidikannya.

26. Kota Sukabumi

Julukan: Kota Selam

Kota Sukabumi memiliki sejarah panjang dan wisata alam yang menarik.

27. Kota Tasikmalaya

Julukan: Kota Santri

Kota Tasikmalaya adalah pusat pendidikan Islam dan kerajinan payung.

Mengapa Julukan Penting di Jawa Barat?

Julukan setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat mencerminkan identitas dan keunikan daerah tersebut. Misalnya, julukan "Kota Kembang" untuk Bandung menunjukkan keindahan dan keragaman budayanya, sedangkan "Kota Mangga" untuk Indramayu menonjolkan hasil pertanian unggulannya. Julukan ini juga membantu mempromosikan pariwisata dan produk lokal, membuat Jawa Barat semakin dikenal.

Kesimpulan

Jawa Barat adalah provinsi yang penuh warna dengan 27 kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pesona dan julukan unik. Dari "Kota Kembang" hingga "Surga Pantai Selatan Jawa," setiap daerah menawarkan cerita dan daya tarik sendiri. Jelajahi Jawa Barat untuk merasakan kekayaan budaya, alam, dan kulinernya!