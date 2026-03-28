Prabowo Gelar 'Pasar Murah Untuk Rakyat' Sore Ini: Ada Sembako Gratis, Konser, dan Doorprize

Pengunjung berjalan-jalan kawasan wisata Monumen Nasional (Monas) di Jakarta(MI/Usman Iskandar)

MENGISI nuansa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Sekretariat Kabinet untuk menyelenggarakan acara besar bertajuk "Pasar Murah Untuk Rakyat". Acara yang memadukan bazar, pasar murah, hingga hiburan rakyat ini akan berpusat di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), Sabtu (28/3) sore.

"Masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri, atas instruksi Presiden Prabowo, nanti sore bertempat di halaman Monumen Nasional (Monas), Istana kembali akan menyambut warga lewat bazar, pasar murah, doorprize serta hiburan rakyat bagi warga Jakarta," tulis unggahan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Penyelenggaraan acara ini ditujukan khusus bagi warga yang tidak melakukan mudik ke kampung halaman, maupun masyarakat yang telah kembali ke Jakarta usai libur Lebaran. Fokus utama kegiatan ini adalah menyasar para keluarga penerima manfaat agar dapat merasakan kemeriahan Idulfitri di jantung ibu kota.

Keputusan Presiden untuk menggelar acara ini disebut berawal dari tingginya antusiasme masyarakat saat perayaan Lebaran di Istana pada pekan lalu. Presiden Prabowo menginginkan agar sebanyak-banyaknya rakyat dapat berbagi kebahagiaan dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.

100 Ribu Kupon Gratis dan Ratusan UMKM

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Kabinet, "Pasar Murah Untuk Rakyat" ini akan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Berikut adalah rincian fasilitas yang telah disiapkan untuk masyarakat:

Kupon Belanja : Panitia menyediakan 100.000 kupon gratis senilai Rp500.000 per kupon (terdiri dari paket sembako Rp300.000 dan barang senilai Rp200.000).

: Panitia menyediakan 100.000 kupon gratis senilai Rp500.000 per kupon (terdiri dari paket sembako Rp300.000 dan barang senilai Rp200.000). Kuliner Gratis : Tersedia 300.000 porsi makanan gratis yang disajikan oleh 800 pedagang UMKM kaki lima.

: Tersedia 300.000 porsi makanan gratis yang disajikan oleh 800 pedagang UMKM kaki lima. Kolaborasi Pasar: Bazar ini turut melibatkan pedagang dari pusat perbelanjaan besar seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, serta berbagai pasar tradisional lainnya di Jakarta.

Bertabur Hadiah dan Hiburan Artis

Tak hanya soal pangan, kegiatan ini juga menyediakan berbagai hadiah menarik melalui sistem undian atau doorprize. Hadiah yang disiapkan cukup fantastis, mencakup 1.000 unit sepeda dan 100 unit motor listrik sebagai bentuk apresiasi bagi pengunjung.

Untuk menambah kemeriahan, panggung hiburan rakyat akan diisi oleh penampilan grup musik ternama, Wali dan D’Bagindaz. Selain itu, tersedia pula beragam wahana permainan anak-anak agar seluruh anggota keluarga dapat menikmati suasana kebersamaan di kawasan Monas.

