Prabowo Gelar 'Pasar Murah Untuk Rakyat' Sore Ini: Ada Sembako Gratis, Konser, dan Doorprize

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
MENGISI nuansa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Sekretariat Kabinet untuk menyelenggarakan acara besar bertajuk "Pasar Murah Untuk Rakyat". Acara yang memadukan bazar, pasar murah, hingga hiburan rakyat ini akan berpusat di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), Sabtu (28/3) sore.
"Masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri, atas instruksi Presiden Prabowo, nanti sore bertempat di halaman Monumen Nasional (Monas), Istana kembali akan menyambut warga lewat bazar, pasar murah, doorprize serta hiburan rakyat bagi warga Jakarta," tulis unggahan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet.
Penyelenggaraan acara ini ditujukan khusus bagi warga yang tidak melakukan mudik ke kampung halaman, maupun masyarakat yang telah kembali ke Jakarta usai libur Lebaran. Fokus utama kegiatan ini adalah menyasar para keluarga penerima manfaat agar dapat merasakan kemeriahan Idulfitri di jantung ibu kota.
Keputusan Presiden untuk menggelar acara ini disebut berawal dari tingginya antusiasme masyarakat saat perayaan Lebaran di Istana pada pekan lalu. Presiden Prabowo menginginkan agar sebanyak-banyaknya rakyat dapat berbagi kebahagiaan dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.
Berdasarkan informasi dari Sekretariat Kabinet, "Pasar Murah Untuk Rakyat" ini akan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Berikut adalah rincian fasilitas yang telah disiapkan untuk masyarakat:
Tak hanya soal pangan, kegiatan ini juga menyediakan berbagai hadiah menarik melalui sistem undian atau doorprize. Hadiah yang disiapkan cukup fantastis, mencakup 1.000 unit sepeda dan 100 unit motor listrik sebagai bentuk apresiasi bagi pengunjung.
Untuk menambah kemeriahan, panggung hiburan rakyat akan diisi oleh penampilan grup musik ternama, Wali dan D’Bagindaz. Selain itu, tersedia pula beragam wahana permainan anak-anak agar seluruh anggota keluarga dapat menikmati suasana kebersamaan di kawasan Monas.
(Ant/P-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved