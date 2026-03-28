Prabowo Hadiri Pembagian Sembako di Monas, 7.728 Personel Gabungan Siaga Antisipasi Kericuhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SEBANYAK 7.728 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan agenda pembagian sembako serta pasar murah di Lapangan Ikada, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3).
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono memimpin langsung apel kesiapan personel pada siang tadi. Ia menegaskan bahwa seluruh personel harus siaga penuh mengingat adanya selisih jumlah kupon yang disebar dengan kapasitas area utama.
"Apel ini bukan formalitas, ini pengecekan terakhir kesiapan personel dan perlengkapan. Petugas di pintu masuk harus tegas. Yang boleh masuk hanya yang memiliki tiket dan gelang, di luar itu tidak diperkenankan guna menghindari kericuhan," ujar Dekananto saat memberikan arahan.
Pihak keamanan menaruh perhatian khusus pada potensi lonjakan massa. Diketahui, panitia menyebar sekitar 100 ribu kupon, namun hanya menyediakan 4.000 tiket bagi warga yang diperbolehkan masuk ke area utama. Rangkaian acara sendiri dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB.
Selain pengaturan alur massa, Dekananto menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai tindak kriminalitas di tengah kerumunan, seperti pencopetan dan penjambretan.
“Pengamanan harus dilakukan secara humanis namun tetap tegas. Jangan sampai ada kejadian sekecil apa pun di lapangan,” katanya.
Ribuan personel tersebut kini telah disebar di berbagai titik strategis, mulai dari area cawan Monas, pintu masuk kawasan, hingga ruas jalan utama di sekitar Medan Merdeka Utara, Selatan, Barat, dan Timur.
Polisi tangkap dua WNA asal Liberia di Jakarta Selatan terkait penipuan 'black dollar' senilai ribuan dolar. Pelaku gunakan modus cairan pengubah kertas hitam.
