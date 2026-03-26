Kronologi Penemuan Jasad Pria Cibubur di Cikeas: Hilang 2 Pekan, Terkubur 3 Meter

TABIR gelap hilangnya Alfin Maksalmina Windian (28) selama dua pekan terakhir akhirnya tersingkap. Pemuda asal Ciracas, Jakarta Timur itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tertimbun tanah di kedalaman tiga meter di wilayah Cikeas.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal, mengonfirmasi bahwa penemuan jasad korban merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif tim Resmob Polda Metro Jaya pada Rabu (25/3) malam.

“Korban ditemukan dalam kondisi sudah terkubur dengan kedalaman sekitar tiga meter di wilayah Cikeas,” ujar Alfian dilansir dari Antara, Kamis (26/3).

Kasus Ditarik ke Polda Metro Jaya

Mengingat kompleksitas perkara, Alfian menyatakan bahwa penanganan kasus kematian Alfin kini sepenuhnya diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pihak keluarga korban juga telah mencabut laporan kehilangan yang sebelumnya dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

“Untuk perkara ditangani oleh Resmob Polda Metro Jaya, laporan di kita dicabut oleh keluarga. Berkenan penanganan di Polda,” jelasnya.

Meski demikian, Polres Metro Jakarta Timur masih mendalami satu klaster perkara lain yang berkaitan dengan korban, yakni dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Saat ini, kasus tersebut ditangani oleh Unit Ranmor Polres Metro Jakarta Timur.

Hilang Sejak Pertengahan Maret

Rekan korban, Anna, mengungkapkan bahwa keluarga sangat terpukul dengan kondisi Alfin saat ditemukan. Sejak menghilang tanpa kabar pada 11 Maret 2026, keluarga terus melakukan pencarian mandiri hingga melapor ke aparat.

“Kejadiannya sejak tanggal 11 Maret 2026, almarhum menghilang. Ditemukannya itu baru tadi malam dari informasi pihak kepolisian. Tapi kondisinya sangat mengenaskan,” ungkap Anna.

Saat ini, jasad Alfin telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani proses identifikasi mendalam dan autopsi guna memastikan penyebab kematian. Polisi masih terus mengumpulkan bukti-bukti di lapangan untuk mengungkap pelaku di balik peristiwa tragis ini. (Ant/Z-10)