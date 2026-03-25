Anies Temui SBY, Pengamat: Misi Mencairkan Hubungan yang Sempat Renggang

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) bersama mantan penyidik KPK Novel Baswedan memberikan keterangan usai menjenguk aktivis Kontras Andrie Yunus di RSCM, Jakarta, Sabtu (14/3/2026)( ANTARA FOTO/Salma Talita/hma/tom.)

PENGAMAT Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Minggu (22/3/2026) bukan sekadar halalbihalal biasa. Ia menilai pertemuan tersebut merupakan langkah tersirat Anies untuk memulihkan hubungan yang sempat renggang pada Pilpres 2024.

"Secara tersurat, ini adalah tradisi normal anak muda menghormati yang lebih tua dalam momen Lebaran. Namun secara tersirat, Anies tampaknya ingin menggunakan momen ini untuk mencairkan hubungan yang sempat renggang akibat dinamika politik masa lalu," ujar Jamiluddin melalui keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Jamiluddin mengingatkan bahwa hubungan Anies dengan keluarga Cikeas sempat mengalami fase sulit saat Anies mendadak dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Padahal, sebelumnya santer dikabarkan Anies akan berduet dengan AHY.

Ia menilai momen halalbihalal ini dianggap sebagai waktu yang tepat bagi Anies untuk menundukkan diri dan melepas ego sektoral. Ia menilai Anies ingin hubungannya dengan SBY kembali jernih.

"Harapan itu kemungkinan besar disambut baik oleh SBY, mengingat sosoknya yang dikenal bijaksana dan jauh dari sikap pendendam. Halalbihalal ini berfungsi menyambung kembali tali persaudaraan yang sempat terputus karena konflik kepentingan," tambahnya.

Lebih jauh, Jamiluddin melihat potensi dampak besar dari pulihnya hubungan ini terhadap peta politik nasional. Menurutnya, SBY bisa menjadi sosok jembatan yang mempertemukan kembali Anies dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Mengingat kedekatan personal antara SBY dan Prabowo, posisi SBY dinilai strategis untuk meyakinkan Prabowo agar merangkul Anies demi stabilitas politik di tengah ketidakpastian global.

"Prabowo sering mengedepankan politik merangkul. Jika SBY menjadi penengah, peluang Prabowo menerima Anies sangat terbuka lebar. Ini penting untuk menenangkan basis pendukung Anies yang dikenal cukup besar dan militan," jelas Jamiluddin.

Adapun, SBY menggelar halalbihalal di kediamannya, Cikeas. Sejumlah tokoh turut hadir, dari putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, hingga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Momen acara halalbihalal itu diunggah di akun Instagram staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Merry Riana, pada Minggu (22/3/2026). Dalam keterangannya, Merry menuliskan foto-foto yang diunggah itu saat momen Lebaran di Cikeas.

"Lebaran pertama di Cikeas. Mohon maaf lahir dan batin," tulis Merry

Published By Indriyani Astuti (25/3/2026, 16.33.54)