Pria yang Hilang Sejak 11 Maret Ditemukan Tewas Terkubur di Cikeas

SEORANG pemuda, Alfin Maksalmina Windian, 28, yang dilaporkan hilang sejak 11 Maret 2026 tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (25/3) malam. Penemuan jenazah Alfin mengejutkan banyak pihak lantaran korban ditemukan dalam kondisi sudah terkubur.

Lokasi penguburan berada di wilayah Cikeas dengan kedalaman mencapai kurang lebih tiga meter.

Kabar penemuan Alfin dikonfirmasi oleh rekan almarhum, Anna. Menurutnya, pihak keluarga baru mendapatkan informasi kepastian keberadaan Alfin dari kepolisian pada Rabu malam setelah pencarian intensif selama dua pekan.

Baca juga : Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Terkait Temuan Mayat Wanita

"Kejadiannya sejak tanggal 11 Maret 2026, almarhum menghilang. Ditemukannya itu baru tadi malam, Rabu (25/3), dari informasi pihak kepolisian. Tapi kondisinya sangat mengenaskan," ujar Anna dikutip dari Antara, Kamis (26/3).

Hilangnya Alfin bermula saat pihak keluarga kehilangan kontak sama sekali dengan korban pada pertengahan Maret. Khawatir dengan keselamatan Alfin, keluarga segera melapor ke Polda Metro Jaya.

"Almarhum menghilang dan tidak ada kabar selama beberapa hari. Kami langsung melakukan proses pencarian orang hilang dan membuat laporan ke Polda Metro Jaya," jelas Anna.

Baca juga : Mayat Tanpa Kepala, Polisi: Keluarga Buat Laporan Pembunuhan

Pihak keluarga sempat mengapresiasi gerak cepat aparat kepolisian dalam merespons laporan kehilangan tersebut hingga titik terang lokasi korban ditemukan. "Alhamdulillah, dari Polda langsung ditangani dengan cepat dan akhirnya sudah ketemu," ucapnya.

Meski korban telah ditemukan, penyebab pasti kematian pria berusia 28 tahun tersebut masih menjadi misteri. Kondisi jenazah yang disebut memprihatinkan membuat pihak keluarga terpukul dan kini memilih fokus pada proses pemulasaran.

"Iya, jadi ditemukannya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Sekarang kami sedang mengurus semua prosesnya sampai pemakaman," kata Anna.

Terkait dugaan penyebab kematian, keluarga menyatakan belum mendapatkan keterangan medis maupun kepolisian secara tertulis.

"Belum ada informasi soal penyebab meninggalnya. Kami juga belum bisa banyak bicara karena dari pihak kepolisian dan rumah sakit belum mengeluarkan keterangan resmi," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang guna mengungkap fakta di balik kematian Alfin di kawasan Cikeas tersebut.

(Ant/P-4)