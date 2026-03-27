Satu Mobil ke Bandara, Kedekatan Prabowo & Anwar Ibrahim Jadi Sorotan

Presiden Prabowo Subianto mengantar langsung PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Halim dalam satu mobil.(Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

KUNJUNGAN singkat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta ditutup dengan gestur yang jarang terjadi dalam protokol kenegaraan. Prabowo Subianto tak sekadar melepas, tetapi mengantar langsung tamunya hingga ke Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jumat (27/3).

Usai pertemuan di Istana Merdeka, keduanya terlihat berjalan bersama menuju kendaraan sambil berbincang santai. Suasana cair itu diperkuat dengan iringan lagu Rasa Sayange yang kembali dimainkan, menambah nuansa akrab di tengah agenda resmi.

Yang mencolok, Prabowo memilih satu kendaraan dengan Anwar menuju Halim. Keputusan ini menandai kedekatan personal yang melampaui hubungan formal antarnegara.

Setibanya di pangkalan udara, prosesi pelepasan berlangsung dengan jajar kehormatan. Namun, suasana tetap hangat ketika kedua pemimpin saling berpamitan di bawah tangga pesawat.

Sejumlah pejabat turut hadir melepas, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Momen perpisahan ditutup dengan saling lambaian tangan antara Prabowo di bawah tangga pesawat dan Anwar dari pintu pesawat. Gestur sederhana itu menjadi simbol hubungan yang tak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga personal.

Sekitar pukul 19.20 WIB, pesawat yang membawa Anwar dan rombongan lepas landas, mengakhiri kunjungan Idulfitri yang singkat namun sarat pesan.

Di tengah dinamika kawasan, interaksi semacam ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya dibangun di meja perundingan, tetapi juga lewat kedekatan antar pemimpin yang berpotensi memperlancar komunikasi di masa depan. (Z-10)