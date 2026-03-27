Lirik dan Makna Lagu Rasa Sayange yang Mengiringi Kepulangan Anwar Ibrahim

Lirik dan makna lagu Rasa Sayange serta perannya sebagai simbol persaudaraan dalam momen diplomasi.(Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Lagu Rasa Sayange bukan sekadar lagu rakyat yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Di balik nadanya yang ringan dan liriknya yang sederhana, lagu ini menyimpan makna yang dalam tentang kasih sayang, kebersamaan, dan ikatan antarmanusia.

Berasal dari Maluku, lagu Rasa Sayange telah lama menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang juga dikenal luas di kawasan Asia Tenggara, terutama Malaysia.

Popularitas lagu ini tidak lepas dari sifatnya yang hangat dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Dalam banyak kesempatan, baik acara budaya maupun kegiatan resmi, Rasa Sayange kerap hadir sebagai pengiring suasana yang akrab.

Karena itu, tidak mengherankan jika lagu ini juga digunakan dalam momen penting saat Presiden Prabowo mengantar kepulangan kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ini dianggap sebagai simbol persaudaraan dan kedekatan hubungan dua negara serumpun.

Berikut lirik lagu Rasa Sayange yang paling populer:

Rasa sayange rasa sayang sayange

Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange

Rasa sayange rasa sayang sayange

Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange



Di sana gunung di sini gunung

Tengah tengah bunga melati



Di sana bingung di sini bingung

Dua dua teman sejati



Rasa sayange rasa sayang sayange

Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange



Rasa sayange rasa sayang sayange

Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange



Jalan jalan ke Surabaya

Jangan lupa membeli pita



Jangan suka memandang saya

Nanti bisa sakit mata



Rasa sayange rasa sayang sayange

Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange



Rasa sayange rasa sayang sayange

Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange



Kalau ada sumur di ladang

Boleh kita menumpang mandi



Kalau ada umurku panjang

Boleh kita berjumpa lagi



Rasa sayange rasa sayang sayange

Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange



Rasa sayange rasa sayang sayange

Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange

Perlu diketahui, lirik lagu Rasa Sayange umumnya berbentuk pantun. Karena itu, susunan baitnya bisa berbeda-beda, tergantung penyanyi, daerah, atau konteks acara saat lagu ini dibawakan.

Makna Lagu Rasa Sayange

Di balik liriknya yang sederhana, makna lagu Rasa Sayange sesungguhnya sangat luas. Lagu ini tidak hanya bicara tentang rasa sayang dalam arti personal, tetapi juga tentang nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

1. Simbol kasih sayang universal

Ungkapan “rasa sayange” mencerminkan perasaan cinta, kepedulian, dan kedekatan emosional yang tidak terbatas pada hubungan romantis. Lagu ini menggambarkan hangatnya relasi antarsesama, persahabatan, serta nilai kekeluargaan yang kuat.

Dalam konteks ini, Rasa Sayange menghadirkan pesan sederhana namun mendalam: kehidupan menjadi lebih bermakna ketika manusia saling menyayangi dan menjaga satu sama lain.

2. Representasi budaya pantun Melayu

Salah satu ciri khas lagu ini terletak pada bentuknya yang menyerupai pantun. Struktur seperti ini menunjukkan kekayaan budaya lisan masyarakat Melayu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Pantun dalam lagu Rasa Sayange biasanya bersifat spontan, lentur, dan dapat disesuaikan dengan suasana. Isinya pun beragam, mulai dari nasihat, humor, hingga sindiran halus. Di situlah letak keistimewaannya: lagu ini bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana menyampaikan pesan budaya dengan cara yang ringan dan menyenangkan.

3. Lambang persatuan serumpun

Tak bisa dimungkiri, Rasa Sayange juga memiliki posisi penting sebagai simbol kedekatan budaya di kawasan Melayu. Lagu ini kerap dikaitkan dengan identitas serumpun yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan wilayah sekitarnya.

Karena itu, makna lagu ini melampaui batas geografis. Ia menjadi pengingat tentang akar budaya yang sama, kedekatan sejarah, dan hubungan sosial yang telah terjalin sejak lama antarbangsa di kawasan ini.

Peran Rasa Sayange dalam Diplomasi Budaya

Dalam perkembangan modern, lagu Rasa Sayange tidak hanya hadir di ruang budaya, tetapi juga masuk ke dalam ruang diplomasi. Lagu tradisional ini kerap digunakan dalam acara kenegaraan sebagai bagian dari diplomasi budaya, yakni pendekatan yang mengedepankan nilai seni dan tradisi untuk membangun hubungan yang lebih hangat.

1. Menciptakan suasana hangat

Ketika dinyanyikan dalam penyambutan atau pelepasan tamu negara, Rasa Sayange mampu menghadirkan suasana yang akrab, santai, namun tetap penuh penghormatan. Musik menjadi jembatan yang mencairkan suasana formal, tanpa mengurangi makna dari acara tersebut.

2. Pengantar kepulangan yang bermakna

Dalam momen pengantar kepulangan, seperti pada kunjungan Anwar Ibrahim, lagu ini membawa pesan emosional yang kuat. Bukan sekadar ucapan selamat jalan, tetapi juga ungkapan bahwa hubungan baik akan tetap terjaga meski pertemuan telah usai.

Di sinilah kekuatan makna lagu Rasa Sayange terasa nyata. Lagu ini seolah menyampaikan bahwa perpisahan bukan akhir, melainkan bagian dari hubungan yang tetap hangat dan penuh harapan untuk bertemu kembali.

3. Penguat hubungan Indonesia-Malaysia

Sebagai lagu yang dikenal di Indonesia dan Malaysia, Rasa Sayange memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam mempererat hubungan kedua negara. Lagu ini menegaskan adanya kesamaan budaya dan kedekatan emosional yang membuat hubungan bilateral terasa lebih manusiawi.

Dalam konteks diplomasi, kehadiran lagu seperti ini dapat mengurangi kesan formal yang kaku dan menggantinya dengan nuansa persaudaraan yang lebih tulus.

Nilai Universal Lagu Rasa Sayange yang Tetap Relevan

Salah satu alasan mengapa lagu Rasa Sayange tetap bertahan hingga kini adalah karena nilai-nilai yang dibawanya bersifat universal dan timeless. Lagu ini tetap relevan di berbagai zaman karena berbicara tentang hal-hal yang selalu dekat dengan kehidupan manusia: kasih sayang, kebersamaan, dan komunikasi yang santun.

Di tengah dunia yang terus berubah, pesan sederhana seperti saling menghargai dan menjaga hubungan justru terasa semakin penting. Itulah sebabnya makna Rasa Sayange tidak pernah benar-benar usang.

Lagu Rasa Sayange bukan hanya lagu daerah dari Maluku, tetapi juga simbol budaya yang kaya makna. Ia merepresentasikan kasih sayang universal, tradisi pantun Melayu, serta semangat persaudaraan lintas negara yang tetap relevan hingga hari ini.

Dalam momen seperti kunjungan Anwar Ibrahim, lagu ini hadir bukan hanya sebagai pengiring acara, tetapi sebagai bahasa budaya yang menyampaikan pesan hangat: bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tidak semata dibangun di atas formalitas diplomatik, melainkan juga di atas ikatan emosional, sejarah bersama, dan rasa persaudaraan yang terus hidup. (Z-10)