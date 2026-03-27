Tiba di Jakarta, Anwar Ibrahim akan Bahas Isu Ini dengan Prabowo

PM Malaysia Anwar Ibrahim(AFP)

PERDANA Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Jakarta, Jumat petang, untuk memenuhi undangan Presiden RI Prabowo Subianto, berdialog mengenai konflik di Timur Tengah. Ketibaan Anwar disambut oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

"Selamat tiba di Jakarta, Republik Indonesia untuk mengadakan pertemuan bersama sahabat saya, Presiden Prabowo Subianto," kata Anwar dalam keterangan yang dikutip di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (27/3).



Anwar Ibrahim menyebut pertemuan dengan Prabowo akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membincangkan perkembangan konflik Asia Barat yang kian meruncing, serta implikasinya terhadap kestabilan kawasan dan ekonomi global, termasuk dampaknya kepada Malaysia dan Indonesia.



"Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan khusus ke Jakarta, Republik Indonesia, pada 27 Maret 2026, atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) di Kuala Lumpur, Kamis.

Wisma Putra menyampaikan kunjungan tersebut akan berfokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia. (Ant/P-3)