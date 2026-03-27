12 Ribu Pendatang Diprediksi Masuk Jakarta, Pramono: Harus Siap Kerja!

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, memprakirakan jumlah pendatang pasca-Lebaran tahun ini mencapai sekitar 10 ribu hingga 12 ribu orang.
“Jadi data yang ada sampai dengan hari ini, kami memprakirakan akan ada kenaikan pemudik yang ikut saudaranya balik ke Jakarta kurang lebih 10 sampai dengan 12 ribu,” jelas Pramono dikutip dari Antara, Jumat (27/3).
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan belum final. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan terus memantau perkembangan data di lapangan.
Ia menjelaskan, perkiraan tersebut didasarkan pada tren pergerakan masyarakat, termasuk data pemesanan transportasi dan warga yang kembali ke Jakarta bersama keluarga.
“Kenapa ini bisa disimpulkan seperti itu? Dari tren orang booking kendaraan ataupun juga yang ikut dengan keluarganya dan sebagainya,” kata Pramono.
Pramono juga mengingatkan para pendatang yang ingin mengadu nasib di ibu kota agar mempersiapkan diri dengan baik, terutama dari sisi keterampilan kerja.
“Jakarta tidak ada operasi yustisia, tetapi Jakarta tentunya meminta siapa pun yang ingin mengadu nasib bekerja di Jakarta mereka harus mempersiapkan diri,” ujarnya.
Dikutip dari Antara, jumlah pendatang pada 25–26 Maret 2026 tercatat sebanyak 365 jiwa, terdiri dari 186 laki-laki dan 179 perempuan.
(Ant/P-4)
