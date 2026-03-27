Hunian di Bantaran Rel Masih Jadi PR Besar Jakarta

Warga duduk di depan rumahnya yang berdekatan dengan rel kereta api.(Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan Pemprov DKI akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan hunian layak bagi warga yang masih bermukim di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat.

“Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah pemerintah pusat dalam menangani persoalan perumahan di sepanjang rel kereta api,” kata Pramono dilansir dari Antara, Jumat (27/3).

Pramono menyebut permukiman warga di ruang-ruang publik, mulai dari bantaran rel hingga area tempat pemakaman umum, merupakan masalah menahun yang belum sepenuhnya tuntas di Jakarta. Karena itu, kata dia, penanganannya kini diarahkan secara bertahap melalui relokasi ke rumah susun.

Menurut Pramono, pola tersebut sudah mulai dijalankan di sejumlah titik, salah satunya di kawasan TPU Kebon Nanas. Sejak Januari 2026, warga yang sebelumnya tinggal di area itu telah dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa milik Pemprov DKI.

Ia menilai relokasi itu tidak hanya berdampak pada penataan kawasan, tetapi juga mulai diterima oleh warga yang dipindahkan. Pemprov DKI, lanjut dia, memberi masa tinggal gratis selama enam bulan sebelum penghuni dikenai biaya sewa penuh.

“Enam bulan kami gratiskan. Setelah itu mereka membayar atau menyewa sepenuhnya,” ujar Pramono.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI akan terus menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat untuk menertibkan permukiman di lokasi yang tidak semestinya sekaligus memastikan warga memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera membangun hunian bagi warga bantaran rel di Senen setelah meninjau langsung kawasan tersebut. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Prabowo terlihat menyusuri permukiman di area yang berjarak sekitar tiga kilometer dari pusat Jakarta, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam peninjauan itu, Presiden menyerap langsung keluhan dan aspirasi warga. Ia menegaskan pemerintah akan bergerak cepat menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat di kawasan tersebut.

“Mendengar aspirasi masyarakat di sana, insyaallah kita akan segera bangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat,” kata Prabowo.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memperluas penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia. (Z-10)