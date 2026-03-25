Pramono Anung: Jakarta Terbuka untuk Pendatang, Syaratnya Punya Kapasitas

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa Ibu Kota tetap menjadi kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib. Meski demikian, para pendatang baru diharapkan datang dengan kesiapan dan keahlian agar mampu berkontribusi bagi kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Jakarta tidak akan membatasi arus urbanisasi, terutama pasca-Lebaran. Namun, ia menekankan pentingnya kapasitas diri bagi setiap individu yang memutuskan untuk menetap dan bekerja di Jakarta.
“Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka, tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, atau yang menjadi kebutuhan,” ujar Pramono Anung, Rabu (25/3).
Pramono juga menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan jika situasi mendesak. Namun, ia memastikan bahwa pendekatan yang diambil bukan melalui operasi yustisi yang cenderung represif bagi pendatang.
“Jakarta sekarang ini dalam hal-hal yang seperti itu pasti akan kami memberikan ruang untuk ditertibkan. Tidak bisa orang kemudian datang tanpa memiliki kemampuan apapun dan menjadi beban. Tetapi sekali lagi, Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi,” tegasnya.
Sebagai penutup, Pemprov DKI mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum berangkat ke Ibu Kota. Hal ini bertujuan agar para pendatang dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja secara maksimal sesuai dengan dinamika kebutuhan di Jakarta.
“Jadi Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami meminta bagi siapapun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta, kami akan dengan senang hati,” kata Pramono.
