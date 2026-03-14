16 Objek Cagar Budaya Baru yang Ditetapkan Pemprov DKI, Ada Sarinah

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan resmi menetapkan 16 objek baru sebagai Cagar Budaya sepanjang tahun 2025. Langkah ini diambil untuk memperkuat perlindungan terhadap aset bersejarah yang menjadi identitas dan kekayaan intelektual Jakarta.
Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan dalam menjaga warisan budaya. Objek-objek yang dipilih telah melalui verifikasi ketat oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta.
“Penetapan ini adalah komitmen kami dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya sebagai aset penting daerah. Objek-objek ini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, hingga pembentuk karakter masyarakat,” ujar Miftah dilansir dari Antara, Sabtu (14/3).
Dari 16 objek yang ditetapkan, terdapat beberapa nama ikonik yang menjadi simbol nasional dan pusat ekonomi Jakarta, di antaranya Istana Merdeka, Istana Negara, hingga Gedung Sarinah di Jakarta Pusat.
Berikut adalah daftar lengkap 16 objek Cagar Budaya baru Jakarta tahun 2025:
Catatan Statistik: Dengan penambahan ini, total cagar budaya di DKI Jakarta kini mencapai 322 objek, yang terdiri dari 266 bangunan, 31 struktur, 21 benda, serta masing-masing dua situs dan kawasan.
Miftah menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pendataan dan pembinaan kepada pemilik objek agar pelestarian berjalan optimal. Ia juga mengajak masyarakat aktif menjaga warisan ini agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. (Ant/Z-10)
Serangan udara AS dan Israel di pusat Teheran menyebabkan kerusakan pada Istana Golestan, situs warisan dunia UNESCO.
Pasar Rakyat Dugderan yang diselenggarakan khusus sejak sepekan jelang Ramadan, menjadi saya tarik bagi warga untuk berkunjung,
Ketua Badan POM Taruna Ikrar mengatakan, jamu tidak pernah sekadar soal nostalgia. Ia memandang jamu sebagai warisan pengetahuan, kekayaan biodiversitas, sekaligus potensi ekonomi kreatif.
PAMERAN imersif Skullpanda: Cage-uncage siap menyapa para penggemar di National Museum of Singapore mulai 12 Desember 2025 hingga 22 Februari 2026.
Banyak permainan tradisional kini mulai langka akibat digitalisasi dan perubahan gaya hidup anak-anak yang kian jauh dari ruang bermain fisik.
