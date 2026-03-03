Situs Warisan Dunia UNESCO Istana Golestan Rusak Akibat Serangan Udara di Teheran

Serangan udara AS dan Israel di pusat Teheran menyebabkan kerusakan pada Istana Golestan, situs warisan dunia UNESCO. (Iran Insight)

KEHANCURAN akibat konflik bersenjata mulai merambah situs bersejarah dunia. Istana Golestan, satu-satunya Situs Warisan Dunia UNESCO di ibu kota Iran, Teheran, dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat gelombang kejut dan serpihan ledakan dari serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel pada Minggu malam.

Serangan tersebut menargetkan Alun-Alun Arg di pusat kota Teheran, yang merupakan zona penyangga (buffer zone) dari kompleks istana bersejarah tersebut.

Kerusakan pada Arsitektur Ikonik

Gelombang ledakan menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian sensitif istana. Laporan dari koresponden di lokasi menyebutkan pintu kayu bersejarah, orsi (jendela tradisional Persia), dan sebagian seni kerajinan cermin yang rumit mengalami kerusakan.

Menteri Warisan Budaya, Pariwisata, dan Kerajinan Tangan Iran, Seyed Reza Salehi Amiri, mengonfirmasi kerusakan tersebut saat meninjau lokasi pada Senin, 2 Maret 2026. Ia menegaskan pemerintah Iran akan segera mengirimkan laporan resmi kepada UNESCO.

"Serangan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional," tegas Salehi Amiri.

Beruntung, artefak museum di dalam Istana Golestan dilaporkan dalam kondisi aman. Pihak pengelola telah memindahkan barang-barang berharga tersebut ke ruang penyimpanan bawah tanah yang aman sejak pecahnya perang 12 hari dan insiden pada Januari 2026 lalu.

Respons PBB dan Hukum Internasional

UNESCO menyatakan keprihatinan mendalam dan terus memantau situasi warisan budaya di Iran dan kawasan sekitarnya. Organisasi tersebut mengingatkan semua pihak bahwa kekayaan budaya dilindungi di bawah hukum internasional, khususnya Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata.

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, UNESCO telah mengomunikasikan koordinat geografis situs-situs Warisan Dunia serta situs penting nasional kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Sekilas Tentang Istana Golestan

Istana Golestan merupakan kompleks bangunan dan taman bersejarah yang pembangunannya dimulai sejak masa pemerintahan Dinasti Safawi. Istana ini mencapai puncaknya pada era Dinasti Qajar sebagai kediaman resmi keluarga kerajaan dan kemudian menjadi tempat upacara kenegaraan pada era Pahlavi. Situs ini resmi ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada Juli 2013 karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang luar biasa.

Hingga saat ini, pihak internasional masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait upaya perlindungan situs-situs bersejarah lainnya di tengah eskalasi militer yang terus meningkat di wilayah tersebut. (Unesco/WANA/Z-2)