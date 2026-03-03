Situs Warisan Dunia UNESCO Istana Golestan Rusak Akibat Serangan Udara di Teheran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEHANCURAN akibat konflik bersenjata mulai merambah situs bersejarah dunia. Istana Golestan, satu-satunya Situs Warisan Dunia UNESCO di ibu kota Iran, Teheran, dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat gelombang kejut dan serpihan ledakan dari serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel pada Minggu malam.
Serangan tersebut menargetkan Alun-Alun Arg di pusat kota Teheran, yang merupakan zona penyangga (buffer zone) dari kompleks istana bersejarah tersebut.
Gelombang ledakan menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian sensitif istana. Laporan dari koresponden di lokasi menyebutkan pintu kayu bersejarah, orsi (jendela tradisional Persia), dan sebagian seni kerajinan cermin yang rumit mengalami kerusakan.
Menteri Warisan Budaya, Pariwisata, dan Kerajinan Tangan Iran, Seyed Reza Salehi Amiri, mengonfirmasi kerusakan tersebut saat meninjau lokasi pada Senin, 2 Maret 2026. Ia menegaskan pemerintah Iran akan segera mengirimkan laporan resmi kepada UNESCO.
"Serangan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional," tegas Salehi Amiri.
Beruntung, artefak museum di dalam Istana Golestan dilaporkan dalam kondisi aman. Pihak pengelola telah memindahkan barang-barang berharga tersebut ke ruang penyimpanan bawah tanah yang aman sejak pecahnya perang 12 hari dan insiden pada Januari 2026 lalu.
UNESCO menyatakan keprihatinan mendalam dan terus memantau situasi warisan budaya di Iran dan kawasan sekitarnya. Organisasi tersebut mengingatkan semua pihak bahwa kekayaan budaya dilindungi di bawah hukum internasional, khususnya Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata.
Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, UNESCO telah mengomunikasikan koordinat geografis situs-situs Warisan Dunia serta situs penting nasional kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Istana Golestan merupakan kompleks bangunan dan taman bersejarah yang pembangunannya dimulai sejak masa pemerintahan Dinasti Safawi. Istana ini mencapai puncaknya pada era Dinasti Qajar sebagai kediaman resmi keluarga kerajaan dan kemudian menjadi tempat upacara kenegaraan pada era Pahlavi. Situs ini resmi ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada Juli 2013 karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang luar biasa.
Hingga saat ini, pihak internasional masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait upaya perlindungan situs-situs bersejarah lainnya di tengah eskalasi militer yang terus meningkat di wilayah tersebut. (Unesco/WANA/Z-2)
Presiden AS Donald Trump menuntut persetujuan atas penerus Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, serangan udara Israel membuat udara Teheran tidak layak hirup.
Kazemi mengatakan serangan itu telah menewaskan dan melukai siswa dan guru di beberapa provinsi, termasuk Minab, Fars, Ilam, Azerbaijan Timur, Teheran dan Qazvin.
Eskalasi perang meluas ke pusat diplomatik Riyadh dan Doha. Israel klaim hancurkan markas penyiaran IRIB di Teheran sementara Qatar cegat rudal balistik.
Pasukan Israel (IDF) melancarkan gelombang serangan udara ke Teheran, menyasar markas intelijen dan peluncur rudal balistik. Simak perkembangan konflik terkini.
Serangan udara Israel-AS di Teheran dan sejumlah wilayah Iran menewaskan 555 orang, termasuk siswa dan tentara. Iran membalas dengan rudal Khayber Shiken ke Tel Aviv, Haifa.
